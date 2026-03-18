Νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης και σήμερα στην ΕΟ Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έως και την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026, από τις 9.00 μ.μ. έως τις 06.00 π.μ. της επόμενης ημέρας, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Πρόκειται για εργασίες διαγράμμισης στο τμήμα από τον ανισόπεδο κόμβο Κ12 (Χ.Θ. 8+000 περίπου) έως τον ανισόπεδο κόμβο Νέου Ρυσίου (Χ.Θ. 18+500 περίπου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης - Νέων Μουδανιών Εργασίες διαγράμμισης

