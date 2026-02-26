MENOY

Κλειστός δρόμος την Παρασκευή σε περιοχή της Θεσσαλονίκης λόγω κλάδευσης δέντρων – Ποιες ώρες

Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM

Κλειστό θα είναι αύριο Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου τμήμα δρόμου στον Δήμο Ωραιοκάστρου λόγω εκτέλεσης εργασιών κλαδέματος δέντρων.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του δήμου, θα υπάρχει πλήρης απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, από την οδό Βασιλέως Γεωργίου έως την οδό Κομνηνών, από τις 07.00 έως τις 14.00, για λόγους ασφάλειας κατά την εκτέλεση εργασιών κλαδέματος δέντρων.

Η απαγόρευση κρίνεται αναγκαία για την προστασία της ασφάλειας των διερχόμενων οδηγών, πεζών και του προσωπικού που θα εκτελεί τις εργασίες.

Από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου θα υπάρχει μέριμνα για:

  • Τοποθέτηση της απαιτούμενης εργοταξιακής σήμανσης σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.
  • Έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών.
  • Διευκόλυνση της κυκλοφορίας μέσω εναλλακτικών διαδρομών.
  • Παρουσία αρμόδιου προσωπικού για την ρύθμιση της κυκλοφορίας, εφόσον απαιτηθεί.

