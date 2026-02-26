Κλειστός δρόμος την Παρασκευή σε περιοχή της Θεσσαλονίκης λόγω κλάδευσης δέντρων – Ποιες ώρες

Κλειστό θα είναι αύριο Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου τμήμα δρόμου στον Δήμο Ωραιοκάστρου λόγω εκτέλεσης εργασιών κλαδέματος δέντρων.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του δήμου, θα υπάρχει πλήρης απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, από την οδό Βασιλέως Γεωργίου έως την οδό Κομνηνών, από τις 07.00 έως τις 14.00, για λόγους ασφάλειας κατά την εκτέλεση εργασιών κλαδέματος δέντρων.

Η απαγόρευση κρίνεται αναγκαία για την προστασία της ασφάλειας των διερχόμενων οδηγών, πεζών και του προσωπικού που θα εκτελεί τις εργασίες.

Από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου θα υπάρχει μέριμνα για: