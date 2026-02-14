MENOY

Καθαρά Δευτέρα 2026: Πώς πληρώνεται η αργία και ποιοι δικαιούνται αμοιβή

Φωτογραφία: Freepik
THESTIVAL TEAM

Στις 23 Φεβρουαρίου 2026 εορτάζεται η Καθαρά Δευτέρα, η οποία σηματοδοτεί το πρώτο μεγάλο τριήμερο του έτους και την έναρξη της Μεγάλης Σαρακοστής.

Για χιλιάδες εργαζόμενους, το ερώτημα που προκύπτει αφορά το καθεστώς της ημέρας: πρόκειται για επίσημη αργία και πώς διαμορφώνεται η αμοιβή τους;

Η απάντηση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες που αξίζει να εξετάσουμε λεπτομερώς.

Το νομικό πλαίσιο της Καθαράς Δευτέρας ως αργία

Αν και σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες και τραπεζικά ιδρύματα παραμένουν κλειστά, η Καθαρά Δευτέρα 2026 δεν συγκαταλέγεται στις υποχρεωτικές αργίες για τον ιδιωτικό τομέα σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία.

Ωστόσο, υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου η ημέρα αυτή αποκτά χαρακτήρα αργίας: Όταν καθορίζεται ρητά από Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που ισχύει στον κλάδο ή την επιχείρηση, όταν προβλέπεται στον εσωτερικό Κανονισμό Εργασίας της εταιρείας, ή όταν έχει καθιερωθεί επιχειρησιακό έθιμο με συνεχή τήρηση της αργίας τα προηγούμενα έτη.

Πώς υπολογίζεται η αμοιβή των εργαζομένων

Η ΓΣΕΕ και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων παρέχουν σαφείς οδηγίες για τον τρόπο αμοιβής κατά την Καθαρά Δευτέρα 2026.

Το καθεστώς διαφοροποιείται ανάλογα με το αν η επιχείρηση λειτουργεί ή όχι. Όταν η επιχείρηση κλείνει για την αργία, οι μισθωτοί με μηνιαίες αποδοχές λαμβάνουν ολόκληρο τον μισθό τους χωρίς καμία μείωση. Αντίστοιχα, οι ημερομίσθιοι εργαζόμενοι δικαιούνται το πλήρες ημερομίσθιό τους.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση θεωρεί την ημέρα αργία αλλά αποφασίσει να λειτουργήσει εξαιρετικά, οι εργαζόμενοι με μηνιαίο μισθό δικαιούνται προσαύξηση 75% επί του ενός εικοστού πέμπτου του μισθού τους. Οι ημερομίσθιοι λαμβάνουν το κανονικό τους ημερομίσθιο συν προσαύξηση 75%. Αντιθέτως, εάν η επιχείρηση δεν αναγνωρίζει την Καθαρά Δευτέρα ως αργία και λειτουργεί κανονικά, η αμοιβή υπολογίζεται ως συνήθης εργάσιμη ημέρα χωρίς πρόσθετες αποζημιώσεις.

