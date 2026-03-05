MENOY

Εργαστήριο για την πλατφόρμα του ΑΣΕΠ από το Κέντρο Νεότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης – Μέχρι αύριο οι αιτήσεις

THESTIVAL TEAM

Ομαδικό εργαστήριο (workshop) για εργαζομένους και ανέργους για την πλατφόρμα του ΑΣΕΠ, διοργανώνει το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης (Ανατολικού Τομέα) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ) με στόχο την εξοικείωση των ενδιαφερομένων με την πλατφόρμα.

Στόχος του εργαστηρίου είναι:

  • Η εξοικείωση των συμμετεχόντων με το περιβάλλον της ιστοσελίδας www.asep.gr.
  • Δημιουργία & Επικαιροποίηση Μητρώου (πτυχία, πιστοποιήσεις, προϋπηρεσία, ξένες γλώσσες).
  • Ορθή συμπλήρωση ηλεκτρονικής αίτησης για συγκεκριμένες προκηρύξεις (1Κ/2026).
  • Αποφυγή λαθών που οδηγούν σε απόρριψη της αίτησης.

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 09/03/2026, από τις 09:30 έως 12:30 στον χώρο του ΙΝΕ ΓΣΕΕ Θεσσαλονίκης (Αισώπου 24 & Προμηθέως, “περιοχή Βαρδάρη”, 2ος όροφος).

Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι και την Παρασκευή 06/03/2026 στο τηλέφωνο του Κέντρου Κοινότητας Ανατολικού Τομέα: 2313 318651.

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης με παράρτημα ΚΕΜ, είναι δομή πρώτης υποδοχής, που παρέχει ολιστική υποστήριξη στους κατοίκους του Δήμου, μέσα από την παροχή ενός συνολικού πλέγματος υπηρεσιών με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής διακρίσεων καθώς και την προώθηση στην απασχόληση.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας 2021-2027.

