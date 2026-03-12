MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Εργασίες συντήρησης πρασίνου στο παράπλευρο οδικό δίκτυο της παράκαμψης της Πελλαίας Χώρας

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Εργασίες συντήρησης πρασίνου κατά μήκος του παράπλευρου οδικού δικτύου της παράκαμψης της Πελλαίας Χώρας (Παράκαμψη Παραλίμνης) θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έως και την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026, από τις 06.30 π.μ. έως τη δύση του ηλίου και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνας και το Τμήμα Τροχαίας Πέλλας ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 24 ώρες πριν

Χαλκιδική: Μάχη για την παραλία “Φάβα” – Κάτοικοι και φορείς αντιδρούν στην δημοπράτηση της Κτηματικής και την εγκατάσταση beach bar

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εργασίες τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας αύριο στην Περιφερειακή Οδό – Σε ποιο τμήμα

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Νέο χτύπημα του Ιράν στο Ντουμπάι: Τέσσερις τραυματίες από drone που έπεσε κοντά στο αεροδρόμιο – Σε καταφύγια οι ταξιδιώτες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Στη Βουλγαρία αύριο ο Δένδιας μετά την αποστολή Patriot και F-16 στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα

LIFESTYLE 12 ώρες πριν

Η Μαρίνα Σπανού για τις κρίσεις πανικού: Φτάνεις σε ένα πικ ευτυχίας και ξαφνικά είσαι μόνη σε ένα κρεβάτι

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 10χρονο παιδί υπέστη ανακοπή μέσα σε πισίνα στο “Ποσειδώνιο” – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση