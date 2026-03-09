MENOY

Εργασίες συντήρησης πρασίνου στη Νέα ΕΟ Θεσσαλονίκης – Έδεσσας – Σε ποιο ύψος

Φωτογραφία: Intime
Εργασίες συντήρησης πρασίνου στη Νέα Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας (Παράκαμψη Παραλίμνης) θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026, από τις 06.30 π.μ. έως τη δύση του ηλίου ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο έρεισμα κατά μήκος της Νέας Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης- Έδεσσας (Παράκαμψη Παραλίμνης), που αρχίζει από τη Χ.Θ. 33+800 της Παλιάς Εθνικής Οδού Έδεσσας και καταλήγει στη Χ.Θ. 43+500 της Παλιάς Εθνικής Οδού Έδεσσας, με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και τμηματικά.

Σημειώνεται ότι τα συνεργεία που θα εκτελούν τις παραπάνω εργασίες είναι κινητά και ότι το χρονικό διάστημα αποκλεισμού κάθε οδικού τμήματος θα είναι σχετικά μικρό.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνας και το Τμήμα Τροχαίας Πέλλας ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Εργασίες κοπής πρασίνου

