Εργασίες συντήρησης και κοπής πρασίνου και σήμερα στο παράπλευρο οδικό δίκτυο της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών

Εργασίες συντήρησης και κοπής πρασίνου στο παράπλευρο οδικό δίκτυο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης–Νέων Μουδανιών θα πραγματοποιήσει η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της βελτίωσης της οδικής ασφάλειας.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν έως και την Παρασκευή 17 Απριλίου 2026, καθώς και τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2026, με ώρα έναρξης στις 06.30 π.μ. και έως τη δύση του ηλίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για εργασίες κοπής και απομάκρυνσης βλάστησης αποκλειστικά στο παράπλευρο οδικό δίκτυο της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης– Νέων Μουδανιών, στο ύψος του κόμβου Κασσανδρείας, χωρίς επέμβαση στην κύρια αρτηρία. Επισημαίνεται ότι τα συνεργεία που θα εκτελούν τις εργασίες θα είναι κινητά και ο χρόνος αποκλεισμού κάθε οδικού τμήματος θα είναι περιορισμένος.