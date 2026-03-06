Εργασίες επισκευής φωτεινής σηματοδότησης σήμερα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης – Σε ποιους κόμβους

Εργασίες για την επισκευή φωτεινής σηματοδότησης (αντικατάσταση ιστού) στους κόμβους Τζων Κέννεντυ- Φωκά και Βασιλίσσης Όλγας – Πέτρου Συνδίκα στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026 κατά τις ώρες 08.30 π.μ.- 10.00 π.μ. και από τις 11.00 π.μ.- 12.30 μ.μ. αντίστοιχα ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Επισημαίνεται ότι κατά την εκτέλεση των εργασιών οι φωτεινοί σηματοδότες του κόμβου θα βρίσκονται εκτός λειτουργίας και η ρύθμιση της κυκλοφορίας των οχημάτων θα γίνεται από τροχονόμο της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.



Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.