MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Εργασίες διαγράμμισης και σήμερα στην Εθνική Οδό 16 Θεσσαλονίκης- Γαλάτιστας- Αρναίας – Παλαιοχωρίου

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Εργασίες διαγράμμισης στην Εθνική Οδό 16 Θεσσαλονίκης- Γαλάτιστας- Αρναίας – Παλαιοχωρίου θα πραγματοποιεί και σήμερα η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

ΟΙ εργασίες θα εκτελούνται έως και σήμερα, Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026από τις 07.00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Οι εργασίες διαγράμμισης (αξονικές γραμμές και οριογραμμές) θα πραγματοποιηθούνστο τμήμα της οδού από τον κόμβο Γαλάτιστας (Χ.Θ. 41+200 περίπου) έως και τον κόμβο Αγίου Προδρόμου (Χ.Θ. 49+000 περίπου)

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το ΤμήμαΤροχαίας Πολυγύρου ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Εργασίες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Τουρκικά ΜΜΕ κατά Δένδια: Μας στοχοποιεί στη μέση του πολέμου, αυθάδη λόγια σαν απειλή

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Βαριά “καμπάνα” σε 62χρονο που εγκατέλειψε κουτάβια

MEDIA NEWS 12 ώρες πριν

Η Ζέτα Μακρυπούλια κάνει πρεμιέρα με το Moments

ΥΓΕΙΑ 2 ώρες πριν

Πλήρες γάλα ή άπαχο; Ποιο είναι πιο υγιεινό

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Φινλανδία: Η κυβέρνηση θα άρει πλήρως την απαγόρευση εγκατάστασης πυρηνικών όπλων στο έδαφος της

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Λαβρόφ: ΗΠΑ και Ισραήλ θέλουν να εμπλέξουν στον πόλεμο χώρες του Περσικού Κόλπου