Έκτακτες διακοπές νερού σε περιοχές της Θεσσαλονίκης

|
THESTIVAL TEAM

Έκτακτες διακοπές υδροδότησης σημειώνονται αυτή την ώρα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΕΥΑΘ, χωρίς νερό έχουν μείνει κάτοικοι και επιχειρήσεις στις παρακάτω περιοχές:

Στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην οδό Αναξιμένους και στις παρακείμενες οδούς. Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης της υδροδότησης είναι έως τις 11:00.

Στην Πυλαία και συγκεκριμένα στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου και στις παρακείμενες οδούς. Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης της υδροδότησης είναι έως τις 14:00.

Στις Συκιές και συγκεκριμένα στις οδούς Ηρώων Πολυτεχνείου, Πετρούλα και στις παρακείμενες οδούς. Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης της υδροδότησης είναι έως τις 11:00.

Στις Συκιές και συγκεκριμένα στις οδούς 25ης Μαρτίου, Γρηγορίου Λαμπράκη και στις παρακείμενες οδούς. Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης της υδροδότησης είναι έως τις 14:00.

Διακοπές νερού ΕΥΑΘ Θεσσαλονίκη

