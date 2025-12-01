Έκτακτες διακοπές νερού σε περιοχές της Θεσσαλονίκης
Έκτακτες διακοπές υδροδότησης σημειώνονται αυτή την ώρα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με ενημέρωση της ΕΥΑΘ, χωρίς νερό έχουν μείνει κάτοικοι και επιχειρήσεις στις παρακάτω περιοχές:
Στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην οδό Αναξιμένους και στις παρακείμενες οδούς. Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης της υδροδότησης είναι έως τις 11:00.
Στην Πυλαία και συγκεκριμένα στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου και στις παρακείμενες οδούς. Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης της υδροδότησης είναι έως τις 14:00.
Στις Συκιές και συγκεκριμένα στις οδούς Ηρώων Πολυτεχνείου, Πετρούλα και στις παρακείμενες οδούς. Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης της υδροδότησης είναι έως τις 11:00.
Στις Συκιές και συγκεκριμένα στις οδούς 25ης Μαρτίου, Γρηγορίου Λαμπράκη και στις παρακείμενες οδούς. Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης της υδροδότησης είναι έως τις 14:00.
