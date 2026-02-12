MENOY

ΑΑΔΕ: Ανοίγει η πλατφόρμα myBusinessSupport για διορθώσεις αγροτεμαχίων αγροτών και ρύθμιση δημόσιων γαιών

Αναμένεται να ανοίξει ξανά η πλατφόρμα myBusinessSupport της ΑΑΔΕ για την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου 2026, αμέσως μετά το κλείσιμο του συστήματος ΟΣΔΕ στις 27 Φεβρουαρίου, για τους αγρότες – ενοικιαστές που χρειάζονται διορθώσεις στα αγροτεμάχιά τους.

Πιο συγκεκριμένα, η δυνατότητα αυτή θα αφορά την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης για όσους αγρότες – ενοικιαστές αγροτεμαχίων έως 20 στρέμματα δεν κατάφεραν να διορθώσουν τα στοιχεία του ΑΤΑΚ ή του ΚΑΕΚ στα αγροτεμάχιά τους κατά τη διαδικασία υποβολής του ΟΣΔΕ 2025.

Παράλληλα, οι ενοικιαστές θα μπορούν να διευθετήσουν τυχόν αστοχίες ή λάθη στις δηλώσεις τους, εξασφαλίζοντας ότι τα στοιχεία των αγροτεμαχίων τους θα είναι σωστά και τακτοποιημένα για τις επόμενες κοινοτικές ενισχύσεις.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται και η διαβούλευση νέας ρύθμισης για τις δημόσιες γαίες που έχουν παραχωρηθεί σε αγρότες. Η ρύθμιση θα επιτρέπει μεταβατική περίοδο για τους παραγωγούς, ώστε να λάβουν κοινοτικές ενισχύσεις ακόμα και αν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες που θα τους εμφανίζουν ως ιδιοκτήτες στο Κτηματολόγιο.

