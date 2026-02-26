MENOY

Το Instagram θα ειδοποιεί τους γονείς εάν έφηβοι αναζητούν περιεχόμενο σχετικό με αυτοκτονία

Φωτογραφία: Pixabay
Οι γονείς που χρησιμοποιούν τα εργαλεία γονικού ελέγχου του Instagram θα λαμβάνουν σύντομα ειδοποιήσεις εάν ο έφηβος αναζητά επανειλημμένα όρους που σχετίζονται με αυτοκτονία ή αυτοτραυματισμό στην πλατφόρμα.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που η Meta θα ενημερώνει προληπτικά τους γονείς για σχετικές αναζητήσεις, αντί απλώς να μπλοκάρει το περιεχόμενο και να κατευθύνει τον χρήστη σε εξωτερικές γραμμές βοήθειας.

Οι ειδοποιήσεις, από την επόμενη κιόλας εβδομάδα, θα αφορούν γονείς και εφήβους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Teen Accounts στο Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία και τον Καναδά, με την παγκόσμια εφαρμογή τους να ακολουθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Την ίδια ώρα, η οργάνωση πρόληψης αυτοκτονιών Molly Rose Foundation εξέφρασε έντονη αντίδραση, υποστηρίζοντας ότι το μέτρο «ενδέχεται να προκαλέσει περισσότερο κακό παρά καλό».

Ο διευθύνων σύμβουλος της οργάνωσης, Άντι Μπάροους, δήλωσε ότι «κάθε γονέας θα ήθελε να γνωρίζει εάν το παιδί του δυσκολεύεται, όμως αυτές οι επιφανειακές ειδοποιήσεις θα αφήσουν τους γονείς πανικόβλητους και απροετοίμαστους για τις ευαίσθητες και δύσκολες συζητήσεις που θα ακολουθήσουν».

Η Meta αναφέρει ότι οι ειδοποιήσεις προς τους γονείς θα συνοδεύονται από εξειδικευμένο ενημερωτικό υλικό, ώστε να υποστηρίζονται στις συζητήσεις με τα παιδιά τους. Σε ανάρτησή της σε ιστολόγιο, η εταιρεία σημείωσε ότι το μέτρο ενισχύει τις ήδη υφιστάμενες δικλείδες προστασίας, όπως η απόκρυψη σχετικού περιεχομένου και ο αποκλεισμός επικίνδυνων αναζητήσεων.

Σύμφωνα με το BBC, οι ειδοποιήσεις θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γραπτού μηνύματος, WhatsApp ή μέσω της ίδιας της εφαρμογής, ανάλογα με τα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν δηλωθεί. Η εταιρεία διευκρινίζει ότι, βάσει της ανάλυσης των μοτίβων αναζήτησης, ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να αποσταλούν ειδοποιήσεις ακόμη και όταν δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, καθώς το σύστημα «θα λειτουργεί με αυξημένη προληπτικότητα».

Οι ειδοποιήσεις του Teen Account του Instagram έχουν σχεδιαστεί για να ενημερώνουν τους γονείς εάν υπάρχει ξαφνική αλλαγή στη συμπεριφορά και τις συνήθειες αναζήτησης των παιδιών τους στην πλατφόρμα.

