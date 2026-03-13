Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 13 Μαρτίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 13 Μαρτίου:

624 Ο Μωάμεθ σημειώνει μία αποφασιστική νίκη κατά των αντιπάλων του στη Μέκκα, στη Μάχη της Μπαντρ.

1848 Εξέγερση των κατοίκων της Βιέννης τρέπει σε φυγή τον έως τότε πανίσχυρο υπουργό Εξωτερικών Μέτερνιχ, που διαφεύγει στην Αγγλία.

1942 Νέα δελτία ψωμιού εκδίδονται στην κατεχόμενη Ελλάδα. Οι Ναζί αποκτούν το δικαίωμα να ταξιδεύουν δωρεάν με τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο.

1979 Η Ευρώπη «δημιουργεί» το πρώτο (λογιστικό) νόμισμά της. Ονομάζεται ECU (Ευρωπαϊκή Νομισματική Μονάδα), δεν κυκλοφορεί στη φυσική μορφή του, αλλά αποτελεί τον πρόδρομο του Ευρώ.

2012 Ιδρύεται πολιτικό κόμμα με την επωνυμία «Κίνημα Δεν Πληρώνω» από μερίδα πολιτών που δραστηριοποιούνταν στην ομώνυμη κίνηση, κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης.

2017 Διπλή αστυνομική επιχείρηση τα ξημερώματα για την εκκένωση των καταλήψεων της Βίλας Ζωγράφου, στου Ζωγράφου, και του Δρακοπούλειου Αιμοδοτικού Κέντρου στο κέντρο της Αθήνας. Συλλαμβάνονται 7 καταληψίες στη Βίλα Ζωγράφου, ενώ οι 130 Σύροι πρόσφυγες που διέμεναν στο Δρακοπούλειο μεταφέρονται στο Αλλοδαπών. Η αστυνομική επιχείρηση γίνεται με εισαγγελική παραγγελία και πρωτοβουλία του Δήμου Ζωγράφου (πλειοψηφεί η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ) και του Ερυθρού Σταυρού, στους οποίους ανήκουν οι χώροι. Αλληλέγγυοι προς τους καταληψίες πραγματοποιούν συγκέντρωση το απόγευμα στου Ζωγράφου, όπου συγκρούονται με την Αστυνομία, η οποία κάνει χρήση δακρυγόνων για να τους διαλύσει.

Γεννήσεις

1817 Νικόλαος Σαρίπολος, Κύπριος νομαμαθής, θεμελιωτής του Δημοσίου Δικαίου στην Ελλάδα. (Θαν. 17/12/1887)

1872 Κωνσταντίνος Θεοτόκης, Κερκυραίος λογοτέχνης και μεταφραστής. («Η τιμή και το χρήμα», «Ο κατάδικος») (Θαν. 1/7/1923)

1913 Λάμπρος Κωνσταντάρας, Έλληνας ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου. (Θαν. 28/6/1985)

Θάνατοι

1858 Γεώργιος Κουντουριώτης, καραβοκύρης και πολιτικός από την Ύδρα, με σημαντικό ρόλο στην Ελληνική Επανάσταση. (Γεν. 1782)

1975 Ίβο Άντριτς, Γιουγκοσλάβος συγγραφέας. Βραβεύτηκε με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1961. (Γεν. 9/10/1892)

1996 Κριστόφ Κισλόφσκι, Πολωνός σκηνοθέτης του κινηματογράφου. («Μπλε, Κόκκινη, Λευκή Ταινία») (Γεν. 27/6/1941)

Επέτειοι

Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού