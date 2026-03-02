Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν 2 Μαρτίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 2η Μαρτίου:

1913 Ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει τη Σάμο, κατά τη διάρκεια του Α’ Βαλκανικού Πολέμου.

1919 Ιδρύεται από τον Λένιν η Γ’ Κομμουνιστική Διεθνής, γνωστή και ως Κόμιντερν, η οποία συσπειρώνει όλα τα κομμουνιστικά κόμματα που ακολουθούν τη γραμμή της Μόσχας.

1958 Μετά την αποχώρηση 15 βουλευτών από την ΕΡΕ, ανάμεσα στους οποίους είναι οι Γεώργιος Ράλλης και Παναγής Παπαληγούρας, ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής υποβάλλει την παραίτηση της κυβέρνησής του. Προκηρύσσονται εκλογές για την 11η Μαΐου.

1972 Οι μητροπολίτες Κιτίου Άνθιμος, Πάφου Γεννάδιος και Κυρήνειας Κυπριανός ζητούν την παραίτηση του αρχιεπισκόπου Μακάριου από την προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Άμεση κινητοποίηση των υποστηρικτών του Μακάριου, οι οποίοι διαδηλώνουν υπέρ του αρχιεπισκόπου.

1990 Έπειτα από 27 χρόνια, ο Νέλσον Μαντέλα επιστρέφει στην ενεργό πολιτική δράση, καθώς εκλέγεται αντιπρόεδρος του Εθνικού Αφρικανικού Κογκρέσου, την κύρια οργάνωση των μαύρων που αγωνίζεται για την ισότητα και την ισονομία στη χώρα.

2008 Υψηλή δυσαρέσκεια για τα δύο μεγάλα κόμματα εξουσίας και εντυπωσιακή άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ αποκαλύπτει δημοσκόπηση της Κάπα Research που δημοσιεύεται στο «Βήμα της Κυριακής». Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 29,1%, το ΠΑΣΟΚ 23,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ 18,4%, το ΚΚΕ 7,5% και ο ΛΑΟΣ 5,1%. Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Κώστας Καραμανλής με 41,2%, έναντι 19,3% του Γιώργου Παπανδρέου.

2014 Ο Παναθηναϊκός νικάει τον Ολυμπιακό με 3-0 στο Στάδιο Καραϊσκάκη και διακόπτει το αήττητο σερί του αντιπάλου του στο πρωτάθλημα.

Γεννήσεις

1942 Λου Ριντ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Λούις Άλεν Ριντ, αμερικανός ρόκερ. (Θαν. 27/10/2013)

1948 Ρόρι Γκάλαχερ, ιρλανδός ρόκερ. (Θαν. 14/6/1995)

1962 Τζον Μπον Τζόβι, αμερικανός ρόκερ.

Θάνατοι

1930 Ντέιβιντ Χέρμπερτ Λόρενς, βρετανός συγγραφέας. («Ο εραστής της λαίδης Τσάτερλι», «Μαντάμ Μποβαρί», «Ερωτευμένες Γυναίκες») (Γεν. 11/9/1885)

1958 Νικόλαος Τσελεμεντές, έλληνας αρχιμάγειρας (σεφ) και δάσκαλος της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής. (Γεν. 1878)

2019 Γιάννης Μπεχράκης, έλληνας φωτοειδησεογράφος, βραβευμένος με Πούλιτζερ για την κάλυψη της προσφυγικής κρίσης του 2015. (Γεν. 1960).

Γιορτάζουν

Ευθάλιος, Ευθαλία.

Επέτειοι

Παγκόσμια Ημέρα Αντισφαίρισης (Τένις)