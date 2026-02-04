Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 4η Φεβρουαρίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 4 Φεβρουαρίου:

1867 Καταστροφικός σεισμός, μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, πλήττει την Κεφαλονιά (23 Ιανουαρίου με το παλαιό ημερολόγιο), με εκατοντάδες νεκρούς και μεγάλες καταστροφές. Σκοτώνονται 224 άνθρωποι και καταρρέουν 2.612 σπίτια.

1943 Εκτελείται από τους Γερμανούς ο Κώστας Περρίκος, αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας, που ανέπτυξε αντιστασιακή δράση στην Αθήνα, με αποκορύφωμα την ανατίναξη του κτιρίου της φιλοναζιστικής οργάνωσης ΕΣΠΟ.

1959 Αρχίζουν στη Ζυρίχη ελληνοτουρκικές συνομιλίες για την εξεύρεση λύσης στο Κυπριακό.

1996 Η εντολοδόχος πρωθυπουργός της Τουρκίας, Τανσού Τσιλέρ, απειλεί ότι η επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια θα αποτελέσει αιτία πολέμου, ενώ δηλώνει ότι θα θέσει στην κρίση διεθνών νομικών οργάνων το ζήτημα των περίπου 1.000 νησιών, νησίδων και βραχονησίδων που η Τουρκία θεωρεί ότι ανήκουν στο έδαφός της.

2004 Ανεβαίνει στο διαδίκτυο η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Facebook.

Γεννήσεις

1815 Αλέξανδρος Κουμουνδούρος, κορυφαία πολιτική προσωπικότητα του 19ου αιώνα, που χρημάτισε δέκα φορές πρωθυπουργός. (Θαν. 26/2/1883)

1902 Τσαρλς Λίντμπεργκ, Αμερικανός αεροπόρος, πρωτοπόρος στις μακρές πτήσεις. Το 1927, πραγματοποίησε την πρώτη πτήση χωρίς ενδιάμεσο σταθμό πάνω από τον Ατλαντικό σε 33.5 ώρες με το μονοπλάνο του «Το πνεύμα του Αγίου Λουδοβίκου». (Θαν. 26/8/1974)

1990 Κατερίνα Στεφανίδη, Ελληνίδα ολυμπιονίκης του άλματος επί κοντώ.

Θάνατοι

1843 Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ηγέτης της Ελληνικής Επανάστασης. (Γεν. 3/4/1770)

1915 Αρμάν Πεζό, Γάλλος επιχειρηματίας, ιδρυτής της ομώνυμης αυτοκινητοβιομηχανίας. (Γεν. 18/2/1849)

1991 Ελένη Σκούρα, η πρώτη Ελληνίδα βουλευτής. (Γεν. 1896)

2010 Κώστας Αξελός, έλληνας φιλόσοφος και στοχαστής. (Γεν. 26/6/1924)

Γιορτάζουν

Ισίδωρος, Ισιδώρα.

Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα Ανθρώπινης Αδελφοσύνης

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου