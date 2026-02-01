Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 1η Φεβρουαρίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 1 Φεβρουαρίου:

1862 Αντιοθωνική εξέγερση ξεσπά στο Ναύπλιο, με αίτημα την αλλαγή του συστήματος διακυβέρνησης, ώστε να εγγυάται τις ελευθερίες του λαού και τη συγκρότηση νόμιμης εθνοσυνέλευσης. Μολονότι αντιμετωπίζεται με επιτυχία από τον Αθανάσιο Μιαούλη, θα σηματοδοτήσει την αρχή του τέλους για τη βασιλεία του Όθωνα. (Ναυπλιακή Επανάσταση)

1865 Ο Αμερικανός πρόεδρος Αβραάμ Λίνκολν υπογράφει την 13η τροπολογία του Συντάγματος που καταργεί τη δουλεία.

1887 Ο Χάρβεϊ Γουίλκοξ τεμαχίζει και πουλά τη γη του, έκτασης 500 στρεμμάτων, σε οικόπεδα, τα οποία στη συνέχεια θα αποτελέσουν το Χόλιγουντ.

1914 Επιδίδεται στην ελληνική κυβέρνηση η διακοίνωση των Μεγάλων Δυνάμεων για τα νησιά του Αιγαίου και την Ήπειρο, βάσει της οποίας παραχωρούνται στην Ελλάδα τα κατεχόμενα από την Τουρκία νησιά του Αιγαίου, εκτός Ίμβρου, Τενέδου και Καστελόριζου.

1968 Μία από τις πιο πολυσυζητημένες φωτογραφίες: Ο αρχηγός της αστυνομίας της Σαϊγκόν Nguyen Ngoc Loan εκτελεί εν ψυχρώ με το πιστόλι του έναν Βιετκόνγκ.

1999 Οι ελληνικές αρχές διαψεύδουν κατηγορηματικά τους τουρκικούς ισχυρισμούς περί άφιξης του κούρδου ηγέτη Αμπντουλάχ Οτσαλάν στην Αθήνα. Ο έλληνας πρεσβευτής στην Άγκυρα, Δημήτρης Νεζερίτης, ξεκαθαρίζει στην τουρκική πλευρά ότι δεν θα επιτραπεί στον Οτσαλάν να μεταβεί στη χώρα μας, ενώ και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Δημήτρης Ρέππας, καθιστά σαφές ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν θεωρεί σκόπιμη και χρήσιμη την έλευση του Οτσαλάν στην Αθήνα.

2022 Λίγο μετά τα μεσάνυχτα (περίπου στις 00:20) της 1ης Φεβρουαρίου του 2022, ο 19χρονος Άλκης Καμπανός έπεσε νεκρός κατά τη διάρκεια δολοφονικής επίθεσης από 12 οπαδούς του ΠΑΟΚ στην περιοχή της Χαριλάου

Γεννήσεις

1891 Γιάννης Κορδάτος, έλληνας μαρξιστής ιστορικός, νομικός, κοινωνιολόγος και πολιτικός (γ.γ. του ΚΚΕ το 1922). (Θαν. 29/4/1961)

1901 Κλαρκ Γκέιμπλ, αμερικανός ηθοποιός. («Όσα παίρνει ο άνεμος») (Θαν. 16/11/1960)

1983 Ελεωνόρα Ζουγανέλη, Ελληνίδα τραγουδίστρια.

Θάνατοι

1851 Μαίρη Σέλεϊ, αγγλίδα συγγραφέας, που διακρίθηκε στη συγγραφή γοτθικών μυθιστορημάτων. («Φράνκενσταϊν») (Γεν. 30/8/1797)

1940 Ζαχαρίας Παπαντωνίου, Έλληνας δημοσιογράφος,ποιητής και διηγηματογράφος, από τους σημαντικούς εκπροσώπους των νεοελληνικών γραμμάτων. Τον χαρακτήρισαν «πρίγκιπα του νεοελληνικού λόγου». (Γεν. 3/2/1877)

2011 Τάκης Βαρβιτσιώτης, έλληνας ποιητής. (Γεν. 17/4/1916)

Γιορτάζουν

Αναστάσιος, Αναστασία, Περπέτουα, Τρύφων, Τρυφωνία.

Επέτειοι

Παγκόσμια Ημέρα Χιτζάμπ