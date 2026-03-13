Υπουργείο Πολιτισμού: Λήγουν σήμερα οι αιτήσεις για 1.538 προσλήψεις σε εφορείες αρχαιοτήτων και μουσεία

Ολοκληρώνονται σήμερα Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2026, οι αιτήσεις στην προκήρυξη που δημοσίευσε το υπουργείο Πολιτισμού για την πρόσληψη συνολικά 1.538 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Υπενθυμίζεται ότι οι 1.538 προσλήψεις θα γίνουν προκειμένου να καλυφθούν παροδικές ανάγκες σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε όλη την Ελλάδα.

Οι θέσεις απευθύνονται σε απόφοιτους Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ), δηλαδή σε απόφοιτους ΤΕΙ, λυκείου και γυμνασίου, οι οποίοι θα υπογράψουν συμβάσεις εργασίας διάρκειας έως 7 μηνών (ΣΟΧ ΑΣΕΠ).

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι ακόλουθες:

-ΤΕ Λογιστικού

-ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

-ΔΕ Νυχτοφυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

-ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας εσωτερικών χώρων

Η υποβολή των αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://sox.culture.gov.gr ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης https:// www.gov.gr/ και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο Εργασία και ασφάλιση -> Απασχόληση στο δημόσιο τομέα -> Αιτήσεις πρόσληψης προσωπικού στο Υπουργείο Πολιτισμού.

Υπουργείο Πολιτισμού: Ποιες ειδικότητες ζητούνται

Οι νέες προσλήψεις στο Υπουργείο Πολιτισμού αφορούν θέσεις που είναι απαραίτητες για την καθημερινή λειτουργία των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων.

Οι θέσεις αυτές καλύπτουν ανάγκες φύλαξης, διοικητικής υποστήριξης και καθαριότητας.

Έτσι, ενισχύεται η ομαλή λειτουργία των πολιτιστικών δομών και η καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών σε μερικούς από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας.