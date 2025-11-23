Θεσσαλονίκη: Επετειακή συναυλία με θέμα “100 χρόνια ΑΠΘ – 100 χρόνια Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης” με δωρεάν είσοδο σήμερα στην Αίθουσα Τελετών

«100 χρόνια ΑΠΘ – 100 χρόνια Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης» είναι το θέμα της επετειακής συναυλίας που διοργανώνει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 20.00, στην Αίθουσα Τελετών.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του εορτασμού για τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυση και λειτουργία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η εκδήλωση τιμά, επίσης, την επέτειο γέννησης ενός μεγάλου Έλληνα, του Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά στην αναδιαμόρφωση όψεων του νεότερου ελληνικού πολιτισμού με όχημα τη μουσική.

Τα μουσικά σύνολα του Αριστοτελείου αναβιώνουν εμβληματικά έργα του Μίκη Θεοδωράκη

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν δύο από τα κορυφαία έργα της συνθετικής δημιουργίας του Μίκη Θεοδωράκη: το Πνευματικό Εμβατήριο σε ποίηση του Άγγελου Σικελιανού και τρία μέρη από το Άξιον Εστί σε ποίηση του Οδυσσέα Ελύτη. Στη συναυλία θα συμμετάσχουν η Χορωδία «Γιάννης Μάντακας», το Χορωδιακό Εργαστήρι του Τμήματος Μουσικών Σπουδών και η Συμφωνική Ορχήστρα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, υπό τη μουσική διεύθυνση του Βλαδίμηρου Συμεωνίδη και σε χορωδιακή διδασκαλία της Εριφύλης Δαμιανού. Τραγουδούν οι Μέλα Γεροφώτη και Απόστολος Σωτηρούδης.

Με αφετηρία την ακλόνητη πίστη του Μίκη Θεοδωράκη ότι «η τέχνη μπορεί να αλλάξει τον κόσμο», η συναυλία συνιστά έναν ουσιαστικό φόρο τιμής στη μνήμη, το έργο και την ανεξίτηλη καλλιτεχνική του παρακαταθήκη. Αναδεικνύει τον πρωταγωνιστικό ρόλο που διαδραμάτισε ο συνθέτης στη συγκρότηση της σύγχρονης ελληνικής μουσικής ταυτότητας, μέσα από την εμβληματική του δημιουργία όπου γεφυρώνονται η ποίηση με την ιστορία και τη συλλογική μνήμη. Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, η συναυλία δεν αποτελεί απλώς μια επιστροφή στα κορυφαία του έργα, αλλά και μια ζωντανή υπενθύμιση της μεταμορφωτικής δύναμης της τέχνης. Πρόκειται για δύναμη που συνεχίζει να εμπνέει, να ενώνει και να φωτίζει το παρόν, μεταλαμπαδεύοντας το καλλιτεχνικό όραμα του Θεοδωράκη στις νεότερες γενιές.

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.auth.gr/events/synaylia-100-chronia-apth-100-chronia-moysiki-m/