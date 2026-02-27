Θεσσαλονίκη: Αφιέρωμα στους συνθέτες Μάνο Χατζιδάκι και Μίκη Θεοδωράκη για τα 100 χρόνια από τη γέννησή τους

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η Αντιδημαρχία Μέριμνας για την Τρίτη Ηλικία, Κοινοτήτων και Δημοτικής Αποκέντρωσης και η Ε΄ Δημοτική Κοινότητα διοργανώνουν μουσική εκδήλωση με τίτλο: «Αφιέρωμα στους συνθέτες Μάνο Χατζηδάκι και Μίκη Θεοδωράκη για τα 100 χρόνια από την γέννησή τους» σήμερα, Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026 στις 18:00, στον χώρο του OKThess (Κυδωνιών 2 – όπισθεν Θεμιστοκλή Σοφούλη 30).

Στην εκδήλωση συμμετέχει η Τεσσαρακονταμελής Χορωδία του 12ου Παραρτήματος ΚΑΠΗ του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Συντελεστές της εκδήλωσης:

Χοράρχης – Διεύθυνση χορωδίας: Χρήστος Βυρόζης

Τραγούδι – Κιθάρα, επιλογή τραγουδιών και εναρμόνιση: Γιώργος Βυρόζης

Μπουζούκι: Νίκος Μαραγκός

Μαντολίνο: Χρήστος Καρακατσάνης

Ταμπούρο: Κωνσταντίνος Θεοφίλου

Συνοπτική παρουσίαση των τραγουδιών: Μαίρη Πετρολιά-Αμανίτη

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό με ελεύθερη είσοδο.