ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θεσσαλονίκη: Αφιέρωμα στους συνθέτες Μάνο Χατζιδάκι και Μίκη Θεοδωράκη για τα 100 χρόνια από τη γέννησή τους

THESTIVAL TEAM

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η Αντιδημαρχία Μέριμνας για την Τρίτη Ηλικία, Κοινοτήτων και Δημοτικής Αποκέντρωσης και η Ε΄ Δημοτική Κοινότητα διοργανώνουν μουσική εκδήλωση με τίτλο: «Αφιέρωμα στους συνθέτες Μάνο Χατζηδάκι και Μίκη Θεοδωράκη για τα 100 χρόνια από την γέννησή τους» σήμερα, Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026 στις 18:00, στον χώρο του OKThess (Κυδωνιών 2 – όπισθεν Θεμιστοκλή Σοφούλη 30).

Στην εκδήλωση συμμετέχει η Τεσσαρακονταμελής Χορωδία του 12ου Παραρτήματος ΚΑΠΗ του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Συντελεστές της εκδήλωσης:

Χοράρχης – Διεύθυνση χορωδίας: Χρήστος Βυρόζης
Τραγούδι – Κιθάρα, επιλογή τραγουδιών και εναρμόνιση: Γιώργος Βυρόζης
Μπουζούκι: Νίκος Μαραγκός
Μαντολίνο: Χρήστος Καρακατσάνης
Ταμπούρο: Κωνσταντίνος Θεοφίλου
Συνοπτική παρουσίαση των τραγουδιών: Μαίρη Πετρολιά-Αμανίτη

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό με ελεύθερη είσοδο.

Δήμος Θεσσαλονίκης Μίκης Θεοδωράκης

