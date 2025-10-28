ΥΠΕΞ: Σήμερα τιμούμε την επέτειο του μεγάλου “ΟΧΙ” και τη γενιά του ’40 – Χρόνια Πολλά, Ελλάδα

Το μήνυμα του υπουργείου Εξωτερικών για την επέτειο του «ΟΧΙ».

«Σήμερα τιμούμε την επέτειο του μεγάλου «ΟΧΙ» και τη γενιά του ’40, που με το θάρρος και την αυταπάρνησή της υπερασπίστηκε την πατρίδα μας, γράφοντας μία από τις πιο λαμπρές σελίδες της Ιστορίας μας. Χρόνια Πολλά, Ελλάδα!», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή στο «Χ».