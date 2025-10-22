Υπερψηφίστηκε με 159 “ναι” η τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Με 159 ψήφους υπέρ και 134 κατά υπερψηφίστηκε στη Βουλή η τροπολογία που αφορά το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, η οποία προβλέπει αυστηρότερο πλαίσιο προστασίας του χώρου μπροστά από το Μνημείο.

Η ρύθμιση χαρακτηρίζει τον χώρο ως σημείο «ιδιαίτερης ιστορικής και εθνικής σημασίας» και θεσπίζει σειρά απαγορεύσεων για τη διασφάλιση της ακεραιότητας και του σεβασμού του Μνημείου. Συγκεκριμένα, απαγορεύεται:

η χρήση ή κατάληψη του χώρου για οποιονδήποτε σκοπό πέραν της επίσκεψης ή της ανάδειξης του Μνημείου,

οποιαδήποτε αλλοίωση του χώρου,

η πραγματοποίηση δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων, συμπεριλαμβανομένων και των αυθόρμητων ή έκτακτων συγκεντρώσεων, όπως ορίζονται στον νόμο 4703/2020.

Η παραβίαση των ανωτέρω προβλέπεται να τιμωρείται με φυλάκιση έως ενός έτους, εκτός εάν προβλέπεται βαρύτερη ποινή από άλλη διάταξη.

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συντήρηση, τη φροντίδα και την ανάδειξη του Μνημείου, είτε με ίδιους πόρους είτε μέσω σχετικών συμβάσεων. Η Ελληνική Αστυνομία είναι αρμόδια για την τήρηση της δημόσιας τάξης και την εφαρμογή των διατάξεων της τροπολογίας.

Την τροπολογία συνυπογράφουν επτά υπουργοί: Οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης, Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου, Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης και Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.