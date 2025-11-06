Β. Αναστασίου: “Το χιούμορ μου είναι βρετανικό, ο Μανώλης ξέρει ότι είναι χοντροκομμένο” λέει το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ για τη viral δήλωσή της

«Έχω dark χιούμορ το παραδέχομαι. Έχω μεγαλώσει στη Μεγάλη Βρετανία, το χιούμορ μου είναι βρετανικό» είπε το πρωί της Πέμπτης το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Βάσια Αναστασίου, που έγινε viral μετά τη δήλωσή της «είμαι έναν θάνατο πριν την έδρα στη Βουλή».

«Να πω σε όποιον δεν το έχω καταλάβει ότι έχουμε μεγαλώσει μαζί με τον Μανώλη Χριστοδουλάκη (σ.σ. ο εκλεγμένος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Ανατολική Αττική) και υπάρχει οικειότητα. Ξέρει το χοντροκομμένο χιούμορ μου, ξέχασα ότι υπήρχαν κάμερες», είπε στον ΣΚΑΙ.

«Δεν θέλω να φύγει ο Μανώλης από τη μέση, ήμασταν ανορθόδοξο πολιτικό δίδυμο στις εκλογές. Τον πήρα τηλέφωνο μετά τη δήλωση, το ξέρει ότι είναι αστείο που του κάνω. Το πήρε στην πλάκα, θα κάνουμε πολλές περιοδείες μαζί, τον έχω στηρίξει και με έχει στηρίξει σε άλλα θέματα», συνέχισε η κυρία Αναστασίου.

Επέμεινε, δε, ότι «είναι dark χιούμορ, δεν έπρεπε να το κάνω μπροστά στις κάμερες», καταγγέλλοντας τις επιθέσεις που δέχθηκε στα social media.

«Το ότι είπε κάποιος κάτι πιο χοντροκομμένο πρέπει να έχουμε ανθρωποφαγία; Ο μόνος θάνατος που επιδιώκω είναι της σοβαροφάνειας και του καθωσπρεπισμού. Έχω δεχθεί υβριστικό λόγο, έχουν δημοσιεύσει αλλοιωμένες φωτογραφίες μου για να είναι γυμνές», συμπλήρωσε.

Κάλεσε τέλος τις γυναίκες «να μην φοβούνται να μιλήσουν, αυτό δεν μας αφορά. Συνεχίζουμε να κοιτάμε μπροστά. Δεν οφείλω να απολογηθώ σε κανέναν, μόνο σε όσους εκτιμώ όπως ο Μανώλης, ούτε γιατί είναι κόκκινα τα μαλλιά μου, ούτε για τη σωματοδομή μου. Είναι δικαίωμά μου να γελάω με τα σκοτάδια».

Δείτε το βίντεο