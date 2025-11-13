Τζιτζικώστας από Ριάντ: Στόχος μας είναι να γίνει η Ευρώπη η πρώτη ήπειρος τεχνητής νοημοσύνης για τον τουρισμό

Στην 26η Γενική Συνέλευση του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών, τη μεγαλύτερη παγκόσμια συνάντηση για τον τουρισμό, στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, συμμετείχε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας.

Ο κ. Τζιτζικώστας στην κεντρική ομιλία του με θέμα «Ο αντίκτυπος της τεχνητής νοημοσύνης και της καινοτομίας στη διαμόρφωση του παγκόσμιου τουρισμού», αναφέρθηκε στις σύγχρονες προκλήσεις του τουρισμού και τα νέα εργαλεία, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν τον καταλύτη για έναν πιο ανταγωνιστικό, έξυπνο και βιώσιμο τουρισμό.

«Η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει τον κόσμο και η επανάσταση που συντελείται σήμερα θα επηρεάσει τον τουρισμό, ο οποίος είναι πάνω από όλα μια βαθιά ανθρώπινη εμπειρία. Στην ψηφιακή εποχή οι δημόσιες αρχές έχουν πια τη δυνατότητα να απλουστεύσουν τις διαδικασίες και να διαχειριστούν καλύτερα τις ροές των επισκεπτών, αλλά και να βελτιώσουν σημαντικά την ταξιδιωτική εμπειρία. Οι πολίτες που ταξιδεύουν αποκτούν περισσότερες ψηφιακές δεξιότητες και συνεπώς έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις, για πιο απρόσκοπτα ταξίδια, καλύτερες προσωπικές εμπειρίες και αξέχαστες διακοπές και επισκέψεις. Και η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δύναμη να μεταμορφώσει πλήρως τον τρόπο λειτουργίας του τουρισμού», υπογράμμισε ο κ. Τζιτζικώστας.

«Η τεχνητή νοημοσύνη», τόνισε ο Επίτροπος, «δεν αποπροσωποποιεί τον τουρισμό, αλλά αντίθετα τον κάνει πιο προσωπικό, ενισχύοντας την ανθρώπινη επαφή, βοηθώντας παράλληλα τις επιχειρήσεις να εργάζονται πιο έξυπνα, πιο γρήγορα και πιο βιώσιμα. Στην Ευρώπη βλέπουμε την τεχνητή νοημοσύνη ως μια θετική αλλαγή που οδηγεί σε πιο έξυπνο και βιώσιμο τουρισμό. Διότι βοηθά στη διαχείριση των ροών επισκεπτών σε πραγματικό χρόνο, στην προστασία των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς και στην αποκάλυψη κρυμμένων τουριστικών θησαυρών, αναδεικνύοντας λιγότερο γνωστές περιοχές, που όμως είναι τουριστικά διαμάντια. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προβλέψει εγκαίρως τον συνωστισμό σε δημοφιλείς προορισμούς. Μπορεί να θέσει σε τέλειο συγχρονισμό τις μεταφορές, την ενέργεια και τον πολιτισμό. Οι επισκέπτες μπορούν να λαμβάνουν εξατομικευμένες, φιλικές προς το περιβάλλον οδηγίες και να γίνει η διαμονή τους καλύτερη και πιο βιώσιμη. Ήδη σε όλη την Ευρώπη, μέσω του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ έργου D3Hub, εργαζόμαστε για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Κέντρου Ικανοτήτων για τα Τουριστικά Δεδομένα. Σκοπός μας είναι να ενισχύσουμε τους τουριστικούς προορισμούς, να δημιουργήσουμε στρατηγικές ισχυροποίησης του τουρισμού και να απογειώσουμε την καινοτομία σε κάθε περιοχή. Σύντομα θα έχουμε οδηγούς τεχνητής νοημοσύνης που θα καλωσορίζουν τουρίστες σε μεγάλες πόλεις σε όλη την Ευρώπη. Το πρώτο δείγμα το έχουμε στο Δουβλίνο, που ήταν η Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Έξυπνου Τουρισμού το 2024».

Αναφερόμενος στην αξιοπιστία της τεχνητής νοημοσύνης και στο σχέδιο δράσης της ΕΕ για τον τουρισμό, ο κ. Τζιτζικώστας επισήμανε: «Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αφορά μόνο στην τεχνολογία. Είναι μια ευκαιρία για τη δημιουργικότητα, την επιχειρηματικότητα και την ευρωπαϊκή πρωτοπορία. Ωστόσο, μόνο η τεχνολογία δεν αρκεί. Πρέπει να διασφαλιστεί η αξιοπιστία της και να αποφευχθούν κίνδυνοι και γι’ αυτό η ΕΕ έχει δημιουργήσει το πρώτο νομικό πλαίσιο στον κόσμο για την αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη. Με σαφείς κανόνες, που αναδεικνύουν μεν την καινοτομία, αλλά ταυτόχρονα προστατεύουν τα δικαιώματά μας, την ασφάλειά μας, τις αξίες μας. Η προσέγγισή μας είναι: αριστεία, εμπιστοσύνη, συνεργασία. Το σχέδιο δράσης μας για την Ευρώπη είναι να γίνει η πρώτη ήπειρος της τεχνητής νοημοσύνης, όπου η τεχνολογία ενδυναμώνει τους ανθρώπους, δεν τους αντικαθιστά, όπου η τεχνητή νοημοσύνη ενισχύει την ανθρώπινη δημιουργικότητα, αντί να την ανταγωνίζεται. Μπορούμε να κάνουμε τον τουρισμό πιο έξυπνο, δίκαιο, βιώσιμο και ανθρώπινο από ποτέ».

Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, ο κ. Τζιτζικώστας είχε εποικοδομητικές συναντήσεις και συνομιλίες με τη νέα Γενική Γραμματέα Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών Shaikha Nasser Al Nowais και Υπουργούς Τουρισμού από όλο τον κόσμο. Στις συναντήσεις του ο Επίτροπος υπογράμμισε ότι κοινός στόχος είναι η ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας στους τομείς των μεταφορών και μετακινήσεων, της κινητικότητας και του τουρισμού, προκειμένου να αναπτυχθούν οι τουριστικοί προορισμοί και να γίνουν πιο έξυπνοι, βιώσιμοι και καλύτερα συνδεδεμένοι.

Ο κ. Τζιτζικώστας επίσης πραγματοποίησε ομιλίες στο «TOURISE Global Conference 2025» και στο «World Economic Forum – Travel & Tourism Leadership Meeting», στο Ριάντ, όπου αναφέρθηκε στις σύγχρονες προκλήσεις του παγκόσμιου τουρισμού και την πρώτη ενιαία ευρωπαϊκή στρατηγική για τον τουρισμό που θα παρουσιάσει τον Απρίλιο του 2026.

Ο Επίτροπος επισκέφθηκε επίσης τη Diriya, όπου υλοποιείται ένα από τα μεγαλύτερα πρότζεκτ της Σαουδικής Αραβίας, το οποίο έχει ως στόχο τη μετατροπή της ιστορικής αυτής περιοχής, κοντά στο Ριάντ, σε παγκόσμιο τουριστικό, ιστορικό και πολιτιστικό προορισμό.