Τσουκαλάς: Έργο Μητσοτάκη η καταβαράθρωση της αγοραστικής δύναμης

Φωτογραφία: Intime
«Ο Πρωθυπουργός και σήμερα συνεχίζει τις ανακρίβειες ότι δήθεν πρώτη φορά υπάρχει συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων» αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς.

«Αν κρύβει επίτηδες την αλήθεια, έχουμε έναν Πρωθυπουργό που συνειδητά επιλέγει την προπαγάνδα και είναι επικίνδυνος. Αν πράγματι δεν γνωρίζει το τι συνέβαινε στο πρόσφατο παρελθόν, είναι εξίσου επικίνδυνος λόγω ανεπίτρεπτης για Πρωθυπουργό άγνοιας. Έως το 2010 πριν την οικονομική κρίση, κάθε φορά υπήρχε κοινωνική συμφωνία μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, της οποίας την επαναφορά έχει πολεμήσει όσο κανείς η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας» σημειώνει ο κ. Τσουκαλάς.

«Επι των ημερών της δικής του κυβέρνησης, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΟΟΣΑ (OECD Compendium of Productivity Indicators 2025) η παραγωγικότητα στη χώρα μας επιδεινώθηκε. Έτσι, ενώ το 2020 ήμασταν στο -21,7% του μέσου όρου του ΟΟΣΑ, το 2023 η παραγωγικότητα της Ελλάδας βρέθηκε στο -36,6%. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει επενδύσει συνειδητά σε ένα νεοφιλελεύθερο μοντέλο χαμηλής παραγωγικότητας και φτηνής απασχόλησης, υπονομεύοντας συστηματικά τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και το δικαίωμα του συνδικαλισμού, τα βασικά δηλαδή εργαλεία των εργαζομένων για επαρκείς αμοιβές και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Έργο Μητσοτάκη η καταβαράθρωση της αγοραστικής δύναμης και η θέση ουραγού της χώρας στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας» τονίζει.

«Όσο για την αναφορά του Πρωθυπουργού στην δήθεν «μάχη της κυβέρνησης για την ενίσχυση του κράτους δικαίου» , εδώ ισχύει αυτό που λέμε «η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά». Πόσο στηρίζει το κράτος δικαίου ο Πρωθυπουργός , όταν αρνείται πεισματικά και αναιτιολόγητα να εφαρμόσει αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις των ανώτατων δικαστηρίων της χώρας; Πόσο καταπολεμά το αίσθημα ατιμωρησίας, η εργαλειοποίηση του άρθρου 86 για να μην ελεγχθούν Υπουργοί της κυβέρνησης για ποινικές ευθύνες; Πόσο αναβαθμίζεται η εμπιστοσύνη των πολιτών στο πολιτικό σύστημα, όταν αποκαλύπτεται από τους μάρτυρες ότι υπήρχαν στημένες εξεταστικές με έτοιμες και γνωστές στους εξεταζόμενους , ερωτήσεις των βουλευτών της πλειοψηφίας;» καταλήγει η ανακοίνωση.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

