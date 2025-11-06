MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το απίστευτο περιστατικό on air που άφησε “κάγκελο” την Αφροδίτη Λατινοπούλου – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Ένα απίστευτο τηλεοπτικό ευτράπελο σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην εκπομπή «ΕΔΩ» του ONE Channel, την ώρα που μιλούσε η ευρωβουλευτής με τη Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Ειδικότερα, η κα Λατινοπούλου μιλούσε για το Μεταναστευτικό και τη στιγμή που έλεγε πως «για να μην γίνει η Ελλάδα Καμπούλ και αν κάποιοι θέλουν την Ελλάδα Καμπούλ, να πάρουν τα πράγματά τους…», ξαφνικά ακούγεται μια δυνατή φωνή στο στούντιο, που προφανώς ξέφυγε στον «αέρα» από το κοντρόλ και συγκεκριμένα η φράση «αυνανιστής».

Ωστόσο, η Αφροδίτη Λατινοπούλου όπως και ο Σταμάτης Ζαχαρός, το αντιμετώπισαν με δόση χιούμορ, λέγοντας πως «προφανώς κάποιος διαφωνεί με αυτά που λέω; Ενδεχομένως…».

Δείτε το απίστευτο περιστατικό στο 15:25

Αφροδίτη Λατινοπούλου

