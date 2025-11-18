MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Την Πέμπτη η πολιτική κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη στο Πάρκο Ελευθερίας

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Την προσεχή Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη.

Πιο συγκεκριμένα, ο πρώην υπουργός Επικρατείας, θα κηδευτεί την Πέμπτη στις 14:30 στο Πάρκο Ελευθερίας, (χώρος πρώην ΕΑΤ-ΕΣΑ).

Ο Αλ. Φλαμπουράρης πέθανε σήμερα (18/11) σε ηλικία 87 ετών από ανακοπή καρδιάς.

Αντιμετώπιζε προβλήματα τα τελευταία χρόνια και το 2024 είχε υποστεί έμφραγμα και είχε νοσηλευτεί σε ΜΕΘ, ενώ είχε χειρουργηθεί στην καρδιά σε ιδιωτικό θεραπευτήριο.

Η υγεία του είχε βελτιωθεί εκείνη τη περίοδο και μάλιστα έδινε σχεδόν καθημερινά το «παρών» στην Κουμουνδούρου, ωστόσο σήμερα τον πρόδωσε η καρδιά του.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

