Θεσσαλονίκη: Έργο εθνικού επιπέδου και επίσημα η διαμόρφωση της Οδού Πόντου στην Καλαμαριά

Δημοσιεύτηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία το έργο διαμόρφωσης της οδού Πόντου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης χαρακτηρίζεται και επισήμως ως εθνικού επιπέδου και εντάσσεται στον προγραμματικό σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.

«Για πρώτη φορά στην ιστορία της πόλης, ένα έργο του Δήμου Καλαμαριάς εντάσσεται στον εθνικό σχεδιασμό υποδομών και η ευθύνη της δημοπράτησης και κατασκευής του αναλαμβάνεται από το κράτος. Η απόφαση προβλέπει (…)τη δημοπράτηση του έργου με το σύστημα “μελέτη – κατασκευή”, με αναθέτουσα αρχή την ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ (σ.σ.Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Εργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών)» υπογραμμίζεται σε σημερινή ανακοίνωση του δήμου.

Η διαμόρφωση της οδού Πόντου αποτελεί το δίδυμο και αναπόσπαστο έργο του Μετρό Καλαμαριάς. Σύμφωνα με την απόφαση, είναι κρίσιμη για την ασφαλή και πλήρη λειτουργία της γραμμής, καθώς κατά μήκος της χωροθετούνται τέσσερις από τους πέντε σταθμούς. Η ολοκλήρωσή της διασφαλίζει την ασφαλή πρόσβαση και μετεπιβίβαση επιβατών, τη σύνδεση με τα αστικά λεωφορεία, την προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία και την επιχειρησιακή ετοιμότητα σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Η νέα οδός θα διαμορφωθεί με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, κεντρική νησίδα, εκτεταμένα και πλήρως προσβάσιμα πεζοδρόμια, ποδηλατόδρομο και έξι κυκλικούς κόμβους, ενισχύοντας ουσιαστικά την οδική ασφάλεια και αναβαθμίζοντας το κυκλοφοριακό δίκτυο της Ανατολικής Θεσσαλονίκης.