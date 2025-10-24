Τα μεγάλα έργα της Θεσσαλονίκης, η βιώσιμη ανάπτυξη και η τουριστική διασυνδεσιμότητα στο επίκεντρο της συνάντησης Αγγελούδη – Τζιτζικώστα

Σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης η συνάντηση του Δημάρχου, Στέλιου Αγγελούδη με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολο Τζιτζικώστα.

Η συζήτηση, που διήρκεσε περίπου μία ώρα, επικεντρώθηκε στα έργα που έχουν δρομολογηθεί να ξεκινήσουν το επόμενο διάστημα στη Θεσσαλονίκη, καθώς και στις προοπτικές βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και ενίσχυσης της συνδεσιμότητας της πόλης με την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο.

Αγγελούδης: Αίτημα μας η αεροπορική σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τις ΗΠΑ

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, υποδέχθηκε τον κ. Τζιτζικώστα χαρακτηρίζοντάς τον «έναν στενό φίλο και μεγάλο υποστηρικτή των θεμάτων του Δήμου». Όπως τόνισε, «είχαμε την ευκαιρία να τον ενημερώσουμε για την πρόοδο των έργων που από κοινού είχαμε εντάξει ως μεγάλα project της πόλης, τα οποία χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

Ο Δήμαρχος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις επικείμενες δημοπρατήσεις για τις αναπλάσεις των πλατειών Αριστοτέλους, Διοικητηρίου και Δημοκρατίας, ενώ εξέφρασε ικανοποίηση για την πρόοδο του εμβληματικού έργου του ντεκ στην παλιά παραλία Θεσσαλονίκης. «Ο στόχος μας είναι, αν όχι στο τέλος του χρόνου, αρχές του Γενάρη να είμαστε έτοιμοι για δημοπράτηση ενός έργου που χρηματοδοτείται, όπως και τα υπόλοιπα, από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι συνολικά τα έργα αγγίζουν τα 80 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, ο κ. Αγγελούδης σημείωσε πως στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και η τουριστική προοπτική της πόλης: «Η βιώσιμη τουριστική πολιτική και η αύξηση της διασυνδεσιμότητας της Θεσσαλονίκης είναι βασικοί μας στόχοι. Συζητήσαμε τρόπους ενίσχυσης των αεροπορικών συνδέσεων, ενώ εξέφρασα το αίτημα για καθιέρωση απευθείας πτήσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεδομένου ότι ήδη καταγράφονται 180.000 επισκέψεις Αμερικανών πολιτών στην πόλη μας», σημείωσε ο Δήμαρχος, ευχαριστώντας τον Επίτροπο για το προσωπικό του ενδιαφέρον και τη διαρκή υποστήριξη.

Τζιτζικώστας: Ξεκινάει το μεγάλο οδικό έργο που θα συνδέει την Ελλάδα με τη Ρουμανία

Από την πλευρά του, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, εξέφρασε τη χαρά του για τη συνάντηση, τονίζοντας ότι «επέλεξε να επισκεφθεί τον Δήμαρχο παραμονές των εορτασμών του Αγίου Δημητρίου, των εορτών της πόλης μας».

Ο κ. Τζιτζικώστας αναφέρθηκε διεξοδικά στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ενίσχυση της συνδεσιμότητας της Θεσσαλονίκης. «Έχοντας την ευθύνη των υποδομών, των μεταφορών, της ναυτιλίας και του τουρισμού της Ε.Ε., συζητήσαμε για τις προοπτικές της πόλης και πώς μπορούμε να στηρίξουμε την ανάγκη της να συνδεθεί καλύτερα με τον υπόλοιπο κόσμο – με πλοία, με αεροπλάνα, αλλά και με ένα σύγχρονο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο», σημείωσε.

Ο Επίτροπος αποκάλυψε πως στις 4 Δεκεμβρίου θα υπογραφεί στις Βρυξέλλες σύμφωνο συνεργασίας Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας για την έναρξη του μεγάλου έργου που θα συνδέει τη Θεσσαλονίκη με το Βουκουρέστι, έργο που –όπως είπε– «θα αλλάξει γεωπολιτικά τον ρόλο της Ελλάδας και θα αναβαθμίσει σημαντικά τη Θεσσαλονίκη ως πύλη εισόδου της Ευρώπης».

Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε «καλό δρόμο» η προσπάθεια για απευθείας αεροπορική σύνδεση Θεσσαλονίκης – ΗΠΑ, ενώ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πορεία των μεγάλων έργων υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη: «Η Θεσσαλονίκη αλλάζει πρόσωπο και σύντομα θα γίνει ένα απέραντο εργοτάξιο σε όλες τις μεγάλες πλατείες και στην παλιά παραλία. Γίνεται μια πόλη στην οποία θα χαίρεται κάποιος να ζει, να δημιουργεί και να επισκέπτεται».

Κλείνοντας, ο κ. Τζιτζικώστας τόνισε ότι η Θεσσαλονίκη βρίσκεται «σε καλά χέρια» και διαβεβαίωσε πως θα συνεχίσει να στηρίζει προσωπικά και θεσμικά τις πρωτοβουλίες του Δήμου και της πόλης: «Ήμουν και θα παραμείνω πάντα στο πλευρό του Δημάρχου και όλων των φορέων για να πάμε τη Θεσσαλονίκη, τη Μακεδονία και την Ελλάδα ακόμη πιο μπροστά, ακόμη πιο ψηλά».