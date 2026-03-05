MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Το πουλόβερ της συγκάλυψης στις υποκλοπές αρχίζει να ξηλώνεται 

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

«Η σημερινή εντολή του Συμβουλίου της Επικρατείας προς την ΕΥΠ να παραδώσει τον πλήρη φάκελο παρακολούθησης του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη αποτελεί ακόμη ένα ισχυρό ράπισμα στην επιχείρηση συγκάλυψης του σκανδάλου των υποκλοπών», αναφέρει σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.


Ακολούθως προσθέτει: «Η κυβέρνηση που επί χρόνια προσπάθησε να θάψει την υπόθεση, να αποκρύψει στοιχεία και να εμποδίσει κάθε θεσμικό έλεγχο, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με τη δικαιοσύνη και την αλήθεια. Το σκοτάδι που επέβαλε το επιτελικό κράτος αρχίζει να διαλύεται. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν το παράδειγμα του κ. Κουκάκη ακολουθήσουν κι άλλα θύματα των υποκλοπών που αντάλλαξαν τη σιωπή τους με τις καρέκλες τους».

ΣΥΡΙΖΑ

