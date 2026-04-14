ΣΥΡΙΖΑ: Η υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη είναι σημάδι μεγάλης κρίσης και παρακμής για την κυβέρνηση

«Η υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη είναι σημάδι μεγάλης κρίσης και παρακμής για την κυβέρνηση», ανέφερε σε δηλώσεις στον ΣΚΑΙ, ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέργιος Καλπάκης και πρόσθεσε: «Έπρεπε να τον είχε ήδη αποπέμψει τον κ. Λαζαρίδη ο κ. Μητσοτάκης. Δεν μπορεί να σταθεί. Κανένας δεν θα μπορούσε να σταθεί με τέτοιες αποκαλύψεις».

Ακολούθως εξηγεί: «Ο κ. Λαζαρίδης έγινε υφυπουργός στον ανασχηματισμό που ήρθε μετά τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. ‘Αρα ήρθε στην ουσία να απαντήσει ως ένα αντίδοτο σε μια προηγούμενη κρίση και δημιουργήθηκε μια νέα κρίση».

Αναφέρεται στα σενάρια πρόωρων εκλογών υποστηρίζοντας: «Ο κ. Μητσοτάκης θα κάνει ό,τι μπορεί για να φτάσει ως το τέλος της τετραετίας, αλλά οι εξελίξεις είναι τέτοιες που δυσκολεύουν την κατάσταση γι’ αυτόν. Διαβάσαμε και ρεπορτάζ ότι υπήρχαν και εισηγήσεις να γίνουν και το καλοκαίρι ακόμη εκλογές. Έχουν πληθύνει τα ρεπορτάζ για εκλογές το φθινόπωρο. Δεν γράφονται τυχαία όλα αυτά. Είναι όλα δείγματα μιας μεγάλης κρίσης στην οποία βρίσκεται η κυβέρνηση, ώστε να τίθεται εν αμφιβόλω ο κεντρικός πολιτικός σχεδιασμός και ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος λέει ότι θα πάει ως το τέλος».

Για την ανάγκη συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων υποστήριξε: «Χρειάζεται να υπάρχει ένας ισχυρός προοδευτικός πόλος, που να αμφισβητήσει τη Νέα Δημοκρατία, ώστε να ασκηθεί και πολιτική και κοινωνική πίεση, προκειμένου να γίνουν πιο γρήγορα εκλογές.

Αυτό είναι ένα μεγάλο έλλειμμα του πολιτικού μας συστήματος. Εμείς εδώ και πάνω από έναν χρόνο έχουμε πει ότι πρέπει να υπάρχει συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Το ΠΑΣΟΚ έχει επιλέξει μια μοναχική πορεία, μια αυτόνομη κάθοδο, η οποία είναι λάθος κατά την άποψή μου. Αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ ότι θα πάει να κερδίσει με μία ψήφο τη Νέα Δημοκρατία, δεν φαίνεται ότι μπορεί να συμβεί. Οι δυνάμεις που αντιλαμβάνονται αυτή την ανάγκη – ο ΣΥΡΙΖΑ, δυνάμεις της Νέας Αριστεράς, ευρύτερες προοδευτικές δυνάμεις και σε αυτό καθοριστικό ρόλο μπορεί να παίξει ο Αλέξης Τσίπρας – μπορούμε να συγκροτήσουμε μια μεγάλη ευρεία, προοδευτική παράταξη, η οποία μπορεί να χτυπήσει στα ίσια τη Νέα Δημοκρατία. Δεν μιλάω ούτε για συγκόλληση ούτε για παρθενογένεση. Να υπάρξει ένας ισχυρός προοδευτικός πόλος που θα κατέβει στις εκλογές και θα διεκδικήσει την ψήφο του κόσμου για να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία, όχι για να κάνει μια καταγραφή».