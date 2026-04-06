Σενετάκης: O ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είχε μια σωστή δομή – Δυστυχώς, αναγκαζόμαστε να εμπλακούμε

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο Ηράκλειο Κρήτης Μάξιμος Σενετάκης μίλησε στον ΑΝΤ1 για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι πρόσφατες αποκαλύψεις για παρεμβάσεις πολιτικών προσώπων στον ΟΠΕΚΕΠΕ εγείρουν ερωτήματα σχετικά με τον ρόλο τους και την αναγκαιότητα της εμπλοκής τους. Ο Νίκος Χατζηνικολάου και ο Τάσος Τέλλογλου συζήτησαν το θέμα με τον βουλευτή της ΝΔ, Μάξιμο Σενετάκη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, αναφερόμενοι στη δική του παρέμβαση.

«Γιατί χρειάστηκε να παρέμβετε, κ. Σενετάκη; Δεν μπορούσε ο παραγωγός μόνος του να απευθυνθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ για να διορθώσει το ζήτημα;» ρώτησαν οι δημοσιογράφοι.

Ο κ. Σενετάκης διευκρίνισε ότι η υπόθεσή του δεν σχετίζεται με τα βοσκοτόπια ή με παράνομη εκμετάλλευση γης, αλλά με μια περίπτωση όπου στην αρχική δήλωση του παραγωγού είχε καταγραφεί η εκτιμώμενη ποσότητα γάλακτος για τη χρονιά. «Ο παραγωγός αντιμετώπισε πρόβλημα λόγω ασθένειας των ζώων και η παραγωγή του ήταν χαμηλότερη από την αρχική εκτίμηση. Η διόρθωση θα γινόταν μέσω τροποποιητικής δήλωσης, ενώ στο παρελθόν ο ΟΠΕΚΕΠΕ διόρθωνε αυτόματα με βάση τα τιμολόγια», εξήγησε.

Ο Τάσος Τέλλογλου πρόσθεσε ότι «αν γίνονταν δεκτοί οι 24 τόνοι χωρίς τον αντίστοιχο αριθμό ζώων, θα υπήρχε απόκλιση που θα οδηγούσε σε πλήρη απώλεια της επιδότησης».

Ο βουλευτής διευκρίνισε ότι τα ζώα υπήρχαν, αλλά δεν παρήγαγαν την αναμενόμενη ποσότητα γάλακτος. «Στο παρελθόν, η πληρωμή γινόταν με βάση τη μειωμένη παραγωγή. Τώρα όμως, με τη νέα διαδικασία, ήταν απαραίτητη η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης», τόνισε.

Ρωτήθηκε επίσης γιατί ένας βουλευτής παρεμβαίνει σε τέτοια θέματα. Απάντησε: «Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είχε δομή που να επιτρέπει στον παραγωγό να διεκδικήσει το δίκιο του. Δυστυχώς, αναγκαζόμαστε να εμπλεκόμαστε για να διαβιβάσουμε ένσταση. Η παρέμβασή μου έγινε για να δηλωθεί η πραγματική ποσότητα, όχι για να παρακαμφθούν κανόνες, και πρότεινα αλλαγές στη διαδικασία, που εφαρμόστηκαν και για άλλους 900 παραγωγούς».

Σχετικά με την επικοινωνία του με τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δ. Μελά, ο κ. Σενετάκης παραδέχθηκε ότι «δεν είναι τιμητικό», αλλά εξήγησε πως στον προσωπικό διάλογο «ξεφεύγεις κάποιες φορές και λέγονται πράγματα που, αν απομονωθούν, φαίνονται αρνητικά». Κλείνοντας, τόνισε: «Από τέτοια θέματα πρέπει να μαθαίνουμε, ώστε οι παρεμβάσεις μας να γίνονται στο κατάλληλο επίπεδο του βουλευτή».