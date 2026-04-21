MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ινδία: Τουλάχιστον 13 νεκροί και περισσότεροι από 40 τραυματίες εξαιτίας πυρκαγιάς σε αποθήκη πυροτεχνημάτων

|
THESTIVAL TEAM

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 40 τραυματίστηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς σε αποθήκη πυροτεχνημάτων στη νότια Ινδία, σύμφωνα με δημοσιεύματα ινδικών μέσων ενημέρωσης που επικαλούνται πληροφορίες από την τοπική αστυνομία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Τρισούρ του κρατιδίου Κεράλα, κατά τη διάρκεια προετοιμασιών για ινδουιστικό φεστιβάλ.

Ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί καθώς αρκετοί τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι εξέφρασε τη «θλίψη» του για την απώλεια ανθρώπινων ζωών και «ειλικρινή συλλυπητήρια» στις οικογένειες των θυμάτων.

Την Κυριακή, πυρκαγιά σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στο γειτονικό κρατίδιο Ταμίλ Ναντού στοίχισε τη ζωή σε 20 ανθρώπους.

Τα πυροτεχνήματα είναι εξαιρετικά δημοφιλή στην Ινδία και χρησιμοποιούνται ευρέως σε φεστιβάλ και πάσης φύσεως εκδηλώσεις. Πολλές βιοτεχνίες πυροτεχνημάτων λειτουργούν παράνομα, αγνοώντας στοιχειώδεις κανονισμούς ασφαλείας, με αποτέλεσμα να σημειώνονται συχνά φονικές εκρήξεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Περισσοτερες Ειδησεις

