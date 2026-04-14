Σακελλαρίδης: Ο Μακάριος Λαζαρίδης θα έπρεπε να έχει τη στοιχειώδη αξιοπρέπεια να παραιτηθεί από μόνος του

«Η περίπτωση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Μακάριου Λαζαρίδη, είναι ενδεικτική της διαχρονικής αντίληψης της Νέας Δημοκρατίας για το κράτος ως λάφυρό τους», υπογραμμίζει, σε ανάρτησή του, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

«Θα έπρεπε να έχει τη στοιχειώδη αξιοπρέπεια να παραιτηθεί από μόνος του. Αλλά αφού ποιος την έχασε για να την βρει ο Μ. Λαζαρίδης, ο ίδιος ο Κ. Μητσοτάκης πρέπει να αποπέμψει τον -άλλοτε- στενό συνεργάτη του, σήμερα κιόλας», σημειώνει ο κ. Σακελλαρίδης, σχολιάζοντας πως «είναι αδιανόητο, μπροστά στη διαχρονική τους υπερπροσπάθεια να διορίσουν τα “γαλάζια” παιδιά σε καλοπληρωμένες θέσεις, να μην κρατάνε ούτε τα τυπικά προσχήματα για τον διορισμό του Μ. Λαζαρίδη με ΦΕΚ στη θέση του “ειδικού επιστήμονα” στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς το 2007».

«Σημειωτέων ότι η θέση του “ειδικού επιστήμονα” που αμείβεται ΣΑΦΩΣ καλύτερα από άλλες θέσεις (π.χ. επιστημονικός συνεργάτης), απαιτεί μεταπτυχιακό ή διδακτορικό, ενώ ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης δεν είχε ούτε προπτυχιακό!», προσθέτει.

Όσον αφορά τη συνέντευξή του κ. Λαζαρίδη στο Open, τον χαρακτηρίζει «προκλητικό» που «δεν δίστασε να πει δημόσια ψέματα ότι δήθεν προσελήφθη ως μετακλητός, ενώ το ΦΕΚ του διορισμού του αναφέρει ρητώς ότι προσλαμβάνεται ως “ειδικός επιστήμονας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου”».

«Ο Κ. Μητσοτάκης κάποτε το έπαιζε σταυροφόρος της αξιοκρατίας στο Δημόσιο. Σήμερα καλύπτει τον άλλοτε στενό του συνεργάτη προσποιούμενος ότι δεν συμβαίνει κάτι. Πρωτότυπό για τον Πρωθυπουργό μας, θα μου πείτε», τονίζει ο κ. Σακελλαρίδης, επισημαίνοντας πως «δύο πράγματα πρέπει να γίνουν άμεσα για να μην ξεφτιλίζει άλλο η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση την πολιτική ζωή του τόπου»: «Άμεση αποπομπή του προκλητικού και ψεύτη Μ. Λαζαρίδη από την κυβέρνηση» και «άμεση ενεργοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών του Δημοσίου για επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών στον Μ. Λαζαρίδη, αφού κατέλαβε την θέση του “ειδικού επιστήμονα” παρατύπως, με σχετικό δόλο».

