Ράνια Θρασκιά: Στο Θεαγένειο καταγράφονται 307 κενές οργανικές θέσεις – Εργαζόμενοι πραγματοποιούν έως 8 νυχτερινές βάρδιες τον μήνα

Στη Βουλή έφερε το σοβαρό ζήτημα της υποστελέχωσης του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο» η Ράνια Θρασκιά, Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης και Υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Ψυχικής Υγείας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, στο πλαίσιο συζήτησης επίκαιρης ερώτησής της προς τον Υπουργό Υγείας.

Όπως ανέφερε, στο «Θεαγένειο» καταγράφονται συνολικά 307 κενές οργανικές θέσεις, γεγονός που δυσχεραίνει σοβαρά τη λειτουργία του νοσοκομείου και επιβαρύνει τόσο τους ασθενείς όσο και το προσωπικό. Την ήδη οριακή κατάσταση, σύμφωνα με τη βουλευτή, επιδεινώνει η πρακτική της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας να μετακινεί ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό προς άλλα νοσοκομεία για την κάλυψη αναγκών του ΕΣΥ, με αποτέλεσμα την περαιτέρω αύξηση των χρόνων αναμονής, ακόμη και για χειρουργικές επεμβάσεις.

Η κ. Θρασκιά επισήμανε επίσης ότι το επόμενο διάστημα αναμένεται να αποχωρήσει σημαντικός αριθμός εργαζομένων λόγω συνταξιοδότησης, γεγονός που θα οδηγήσει σε επιπλέον υπερφόρτωση του εναπομείναντος προσωπικού. Όπως τόνισε, εργαζόμενοι καλούνται ήδη να πραγματοποιούν έως και οκτώ νυχτερινές βάρδιες τον μήνα. Παράλληλα, άσκησε κριτική στις προκηρύξεις θέσεων, σημειώνοντας ότι δεν προβλέπεται η πρόσληψη παθολόγων-ογκολόγων, αλλά γενικών παθολόγων, παρότι η συγκεκριμένη ειδικότητα είναι καίριας σημασίας για τη λειτουργία ενός αντικαρκινικού νοσοκομείου.

Με βάση τα παραπάνω, η βουλευτής ρώτησε τον Υπουργό Υγείας ποιες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων, αν υπάρχει συγκεκριμένος σχεδιασμός για την ενίσχυση του «Θεαγενείου» με μόνιμο προσωπικό και γιατί οι προκηρύξεις δεν αφορούν εξειδικευμένους ογκολόγους, στερώντας από το νοσοκομείο άμεσα λειτουργικό ιατρικό δυναμικό.

Απαντώντας, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνολική εικόνα της υγείας στη Θεσσαλονίκη, αναφερόμενος σε έργα που, όπως είπε, θα υλοποιηθούν στο μέλλον και υποστηρίζοντας ότι η πόλη θα αποτελέσει «την πρωτεύουσα της υγείας στην Ελλάδα, πολύ πάνω από την Αθήνα», όταν αυτά ολοκληρωθούν. «Τι άλλο να κάνουμε για τη Θεσσαλονίκη;» διερωτήθηκε χαρακτηριστικά.

Η Ράνια Θρασκιά ανταπάντησε ότι πρόκειται για εξαγγελίες που επαναλαμβάνονται εδώ και επτά χρόνια, χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα, θέτοντας το ερώτημα τι καλούνται να κάνουν μέχρι τότε οι ασθενείς και οι εργαζόμενοι: «Να υπομένουμε; Να κινδυνεύουμε;».

Στη συνέχεια, ο Υπουργός επιβεβαίωσε την ύπαρξη οργανικών κενών, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι αυτά καλύπτονται εν μέρει από επικουρικό προσωπικό και εργαζόμενους με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, σημειώνοντας ότι το νοσοκομείο είναι «κατά τα δύο τρίτα στελεχωμένο». Δεν απάντησε, ωστόσο, σύμφωνα με τη βουλευτή, για το γιατί παραμένει ακάλυπτο το ένα τρίτο των θέσεων, ούτε για την υπερφόρτωση του προσωπικού και τη δραματική μείωση των ιατρών στο Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, όπου υπηρετούν πλέον μόλις δύο από τους οκτώ που υπήρχαν στο παρελθόν. Παραδέχθηκε τέλος ότι μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει προκήρυξη για παθολόγους-ογκολόγους, περιοριζόμενος σε γενικές διαβεβαιώσεις ότι «τώρα προκηρύσσουμε».