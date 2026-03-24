Πλεύρης κατά Δούκα για το άσυλο: “Μετατρέπει τον δήμο σε παράρτημα του ΑΝΤΑΡΣΥΑ”

Με αιχμηρή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, εξαπέλυσε επίθεση κατά του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, με αφορμή ψήφισμα του δήμου που αφορά ζητήματα ασύλου, κάνοντας λόγο για παρέμβαση εκτός αρμοδιοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ο κ. Πλεύρης κατηγόρησε τον Χάρη Δούκα ότι μετατρέπει τον Δήμο Αθηναίων σε «παράρτημα του ΑΝΤΑΡΣΥΑ», επικρίνοντας την πρωτοβουλία για ψήφισμα που σχετίζεται με τη διαδικασία χορήγησης ή ανάκλησης ασύλου.

Στην ανάρτησή του, ο κ. Πλεύρης υποστήριξε ότι ο δήμαρχος παρεμβαίνει σε ζήτημα που δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του δήμου, επισημαίνοντας ότι η Επιτροπή Ασύλου είναι το αρμόδιο όργανο για τη λήψη αποφάσεων επί του θέματος.

Παράλληλα, ο υπουργός άφησε αιχμές για τις προτεραιότητες της δημοτικής αρχής, σημειώνοντας ότι τα προβλήματα της Αθήνας παραμένουν σε εκκρεμότητα, ενώ -όπως ανέφερε- ο δήμαρχος επιλέγει να ασχολείται με ζητήματα που δεν σχετίζονται άμεσα με την καθημερινότητα της πόλης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Πλεύρης ανέφερε: «Ο κ. Χάρης Δούκας μετατρέπει το δήμο σε παράρτημα του ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Με ψήφισμα του παρεμβαίνει αναρμοδίως στην Επιτροπή Ασύλου για το πώς θα χορηγείται ή ανακαλείται το άσυλο. Τα προβλήματα της Αθήνας μπορούν να περιμένουν. Στον ελεύθερο χρόνο του θα ασχοληθεί και με αυτά ο δήμαρχος».