ΠΑΣΟΚ: Ο πρωθυπουργός να αποπέμψει άμεσα τον Μακάριο Λαζαρίδη που εξαπάτησε το Δημόσιο

Την άμεση αποπομπή του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης -«εντός των επόμενων λεπτών»- ζητά το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζοντας ότι μετά τη σημερινή συνέντευξή του Μακάριου Λαζαρίδη ο πρωθυπουργός δεν έχει άλλον δρόμο.

Ειδικότερα, σε ανακοίνωσή του για τη συνέντευξη του κ. Λαζαρίδη στο ΟΡΕΝ, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής αναφέρει: «Ο κ. Λαζαρίδης ομολόγησε εκ νέου ότι δεν είχε τις τυπικές προϋποθέσεις, αλλά με βάση την ισχύουσα “Νεοδημοκρατική” λογική, αρκούσε να πληροί τις “γαλάζιες” κομματικές προϋποθέσεις για να προσληφθεί ως Ειδικός Επιστήμονας Υπουργού. Προσπάθησε να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, αλλά εκτέθηκε χειρότερα. Σήμερα, αντί για θέση Ειδικού Επιστήμονα όπως ρητά αναγράφεται στο ΦΕΚ διορισμού του, ο κ. Λαζαρίδης δήλωσε ότι προσελήφθη ως απλός μετακλητός, κατόπιν εορτής είδε στο ΦΕΚ… τον τίτλο του “Ειδικού Επιστήμονα” και πως την ευθύνη είχε κάποια απρόσωπη διοίκηση».

Το ΠΑΣΟΚ σχολιάζει ότι ο κ. Λαζαρίδης «κοινώς πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη καθώς διορίστηκε χωρίς πτυχίο εξαπατώντας το Δημόσιο κατά παράβαση του άρθρου 33 παρ. 2 του ν. 2190/1994, μια διάταξη που απαιτεί πτυχίο, μεταπτυχιακό και 2 έτη προϋπηρεσίας». «Παραδέχτηκε προκλητικά ότι δεν είχε τίποτα από αυτά, αλλά …προσωπικότητα», προσθέτει.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σημειώνει ότι μετά από αυτό «ο πρωθυπουργός δεν έχει άλλο δρόμο. Πλέον δεν έχει καμία δικαιολογία ότι δεν γνωρίζει, καθώς ο κ. Λαζαρίδης αποκαλύφθηκε μόνος του σε ζωντανή μετάδοση. Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να αποπέμψει εντός των επόμενων λεπτών τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, που εξαπάτησε το Δημόσιο».