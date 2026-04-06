ΠΑΣΟΚ για διάγγελμα Μητσοτάκη: Η χώρα χρειάζεται άμεσα εκλογές, το “βαθύ” κράτος είναι ο ίδιος ο πρωθυπουργός

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στην αντιπολίτευση το τηλεοπτικό μήνυμα του πρωθυπουργού, Κυριάκος Μητσοτάκης, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με το ΠΑΣΟΚ να ζητά άμεσα προσφυγή στις κάλπες, κάνοντας λόγο για κρίση αξιοπιστίας και βαθιά πολιτική φθορά της κυβέρνησης.

Η Χαριλάου Τρικούπη τονίζει ότι «η χώρα χρειάζεται άμεσα εκλογές», ενώ εντός της ημέρας αναμένονται και οι δηλώσεις του προέδρου του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος αναμένεται να απαντήσει συνολικά στα όσα ανέφερε ο πρωθυπουργός στο μήνυμά του. Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, η προσφυγή στις κάλπες αποτελεί «τη μόνη διέξοδο για τη χώρα» προκειμένου να αποκατασταθεί η θεσμική ομαλότητα.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του πρωθυπουργού, κατηγορώντας τον για υποκρισία και αποδίδοντάς του προσωπικά την ευθύνη για τα φαινόμενα που, όπως είπε, πλήττουν τη δημόσια ζωή.

«Το “βαθύ κράτος” είναι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης», υποστήριξε χαρακτηριστικά, συνδέοντας την κριτική του με υποθέσεις όπως εκείνες του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών. Παράλληλα, έκανε λόγο για εκτεταμένα φαινόμενα διαφθοράς, απευθείας αναθέσεων και πρακτικών πελατειακού χαρακτήρα.

Σε υψηλούς τόνους, ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε ότι «υπάρχει ασυμβίβαστο μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη και δημοσίου συμφέροντος», ενώ πρόσθεσε πως οι δύο αυτές έννοιες «αποτελούν πλήρως αντίθετες πρακτικές».

Τέλος, υπογράμμισε ότι «ο μόνος τρόπος να έρθει η κάθαρση και να πάρει ανάσα η χώρα είναι οι εκλογές», σημειώνοντας πως η ελληνική κοινωνία χρειάζεται μια νέα αρχή για να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη τόσο στο εσωτερικό όσο και απέναντι στους ευρωπαίους εταίρους.

ΠΑΣΟΚ

