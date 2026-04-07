Παρέμβαση Θρασκιά για τις εφημερίες στο “Παπαγεωργίου” – “Κάθε εφημερία καλείται να διαχειριστεί 1000 περιστατικά”

Η εξαίρεση του Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» από το καθεστώς συνεφημέρευσης επανέρχεται στο προσκήνιο, με τη βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής Ράνια Θρασκιά να καταθέτει νέα κοινοβουλευτική ερώτηση, αναδεικνύοντας τις πιέσεις που δέχονται τόσο οι ασθενείς όσο και το υγειονομικό προσωπικό.

Σύμφωνα με την παρέμβασή της, το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του νοσοκομείου λειτουργεί επί σχεδόν δύο χρόνια χωρίς τη στήριξη δορυφορικού νοσοκομείου, γεγονός που έχει οδηγήσει σε ακραία επιβάρυνση. Κάθε εφημερία καλείται να διαχειριστεί έως και 1.000 περιστατικά, με τις συνέπειες να είναι εμφανείς στην ποιότητα εξυπηρέτησης και στις αντοχές του προσωπικού.

Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα στοιχεία που επικαλείται η βουλευτής από το σωματείο εργαζομένων: περίπου 100 ασθενείς σε κάθε εφημερία αποχωρούν χωρίς να εξεταστούν, αδυνατώντας να ανταποκριθούν σε αναμονές που φτάνουν ακόμη και τις επτά ώρες. Το φαινόμενο αυτό εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των πολιτών και την επάρκεια του συστήματος εφημεριών στην πόλη.

Η κατάσταση επιβαρύνεται περαιτέρω από τις σημαντικές ελλείψεις προσωπικού. Με εκατοντάδες κενές οργανικές θέσεις –μεταξύ αυτών και δεκάδες νοσηλευτές– το υπάρχον δυναμικό καλείται να ανταποκριθεί σε αυξημένες ανάγκες υπό ιδιαίτερα πιεστικές συνθήκες. Είναι χαρακτηριστικό ότι η 24ωρη λειτουργία του ΤΕΠ στηρίζεται σε περιορισμένο αριθμό νοσηλευτών, γεγονός που εντείνει τον κίνδυνο επιχειρησιακής ασφυξίας.

Στο ήδη επιβαρυμένο περιβάλλον προστίθενται και τα κυκλοφοριακά προβλήματα της Θεσσαλονίκη, λόγω των έργων του Flyover Θεσσαλονίκης. Οι καθυστερήσεις στις μετακινήσεις επηρεάζουν άμεσα την πρόσβαση των ασθενών στο νοσοκομείο, ιδιαίτερα από την ανατολική πλευρά της πόλης και τη Χαλκιδική, επιδεινώνοντας τις συνθήκες διαχείρισης των επειγόντων περιστατικών.

Με βάση τα παραπάνω, η κ. Θρασκιά ζητά σαφείς απαντήσεις από τα συναρμόδια υπουργεία για τους λόγους διατήρησης του υφιστάμενου καθεστώτος, αλλά και για το εάν υπάρχει πρόθεση άμεσης αναθεώρησης του προγράμματος εφημεριών. Παράλληλα, θέτει ζήτημα ενίσχυσης του προσωπικού και λήψης μέτρων για τη διασφάλιση της έγκαιρης πρόσβασης των πολιτών σε εφημερεύοντα νοσοκομεία.