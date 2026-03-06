Νικήτας Κακλαμάνης για τις φωτογραφίες της Καισαριανής: Μνημείο της νεότερης ιστορίας και οδηγός συλλογικής μνήμης

Την απόκτηση από το υπουργείο Πολιτισμού της συλλογής με τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων της Καισαριανής χαιρέτισε την Παρασκευή (06.03.2026) ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, χαρακτηρίζοντας το υλικό μνημείο της νεότερης ιστορίας και οδηγό για τη συλλογική μνήμη.

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης σημείωσε ότι η άμεση και επίσημη απόκτηση της συλλογής των 262 φωτογραφιών, που αφορούν τους 200 πατριώτες οι οποίοι εκτελέστηκαν από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής την Πρωτομαγιά του 1944 στην Καισαριανή, αποτελεί εξέλιξη που αξίζει, όπως είπε, τα εύσημα. Κατά τον ίδιο, πρόκειται για ένα αποκαλυπτικό ντοκουμέντο της ναζιστικής θηριωδίας, το οποίο ταυτόχρονα αποτυπώνει τη δύναμη ψυχής του ελληνικού λαού στον αγώνα για μια ελεύθερη Ελλάδα.

Ο πρόεδρος της Βουλής υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη συλλογή υπερβαίνει τη σημασία ενός απλού ιστορικού αρχείου, καθώς συνιστά πλέον, όπως ανέφερε, μνημείο της νεότερης ιστορίας της χώρας και σημείο αναφοράς για τη συλλογική μνήμη. Παράλληλα, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η έκθεση του πολύτιμου αυτού υλικού από το υπουργείο Πολιτισμού θα γίνει με τον καλύτερο δυνατό σχεδιασμό, διαβεβαιώνοντας ότι η Βουλή των Ελλήνων θα σταθεί αρωγός σε οτιδήποτε κριθεί αναγκαίο για την ανάδειξή του. Επίσης, συνεχάρη την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για τις ενέργειές της στην υπόθεση.