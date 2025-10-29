Νέα κόντρα Κανέλλη-Κωνσταντοπούλου: “Έβαζες πλάτη στον Κασιδιάρη” – “Έχεις βίλα στην Εκάλη, έκανες καριέρα επί χούντας”

Σε ανταλλαγή βαρύτατων χαρακτηρισμών προχώρησαν η Ζωή Κωνσταντοπουλου και η Λιανά Κανέλλη στην Βουλή κατά την συζήτηση του αιτήματος άρσης της ασυλίας της βουλευτού του ΚΚΕ μετά από μήνυση που κατέθεσε εναντίον της η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας για συκοφαντική δυσφήμιση.

Η κυρία Κανέλλη χαρακτήρισε την μηνύτρια της «αντικομμουνίστρια» ενώ υποστήριξε ότι εκμεταλλεύεται την δικηγορική της ιδιότητα για μικροπολιτικά οφέλη. Παράλληλα επέμεινε πως η κυρία Κωνσταντοπούλου ως Πρόεδρος της Βουλής το 2015 «έβαζε πλάτη» στον Ηλία Κασιδιάρη και τους υπόλοιπους έγκλειστους βουλευτές της Χρυσής Αυγής προκειμένου να παίρνουν άδεια από τις φυλακές Κορυδαλλού και να συμμετέχουν στις εργασίες του κοινοβουλίου.

«Pro bono (αφιλοκερδώς) αναλαμβάνω την υπεράσπιση της κυρίας Κωνσταντοπούλου από τον ίδιο της τον εαυτό» σημείωσε μεταξύ άλλων.

Από την άλλη πλευρά η κυρία Κωνσταντοπούλου μίλησε για «χυδαία» ψεύδη ενώ υποστήριξε την δημοκρατική πορεία της οικογένειας της. Επέστρεψε δε το γάντι υποστηρίζοντας ότι «η κυρία Κανέλλη έκανε καριέρα επί χούντας» ενώ σχολίασε δεικτικά ότι «έχει βίλα στην Εκάλη».

Αρχικά η βουλευτής του ΚΚΕ μιλώντας στην Ολομέλεια ανέφερε αρχικά «25 χρόνια με το ΚΚΕ είναι η 2η φορά που βρίσκομαι αντιμέτωπη με αίτημα άρσης της ασυλίας μου. Η πρώτη ήταν μετά την επίθεση Κασιδιάρη. Τότε που σηκώθηκα στο στούντιο του Αντ1 να υπερασπιστώ την Ρένα Δούρου. Ο Κασιδιάρης με μήνυσε. Τότε οι συνάδελφοι μου το καταψήφισαν» και πρόσθεσε «το δεύτερο αίτημα άρσης της ασυλίας μου ήρθε μετά από μήνυση που κατέθεσε Πρόεδρος κόμματος κατά βουλευτή. Το θέμα αφορά τα λεχθέντα τα δικά μου και τα δικά της. Δεν έκανα εγώ μήνυση ποτέ ακόμα και όταν ακούστηκαν χειρότερα σε κανέναν συνάδελφο»

«Με έχει φέρει σε αυτή τη θέση ο Κασιδιάρης και με ξαναφέρνει η Κωνσταντοπούλου επειδή είπα δημόσια ότι το 2015 υπερασπίστηκε τον Κασιδιάρη» σημείωσε η ίδια για να αποκαλύψει ότι «όταν τους είχα πει υπόδικους βγήκε στους διαδρόμους της Βουλής ο Λαγός και με κυνηγούσε. Παρενέβησαν τότε 2 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για να με προστατέψουν αλλά μετά τον κάλυψε η Βουλή (σ.σ. τότε Πρόεδρος ήταν η κυρία Κωνστατοπούλου)» είπε.

Απαντώντας η κυρία Κωνσταντοπούλου σημείωσε αρχικά: «Ο αντικομμουνισμός έχει πολλές εκφάνσεις. Δεν έχω το προνόμιο να μιλάω με κάθε ιδιότητα. Με συκοφαντεί με τον πιο χυδαίο τρόπο. Αντίθετα με την Κανέλλη που έκανε καριέρα επί χούντας οι γονείς μου ήταν στην φυλακή επί χούντας. Δεν επιτρέπω σε καμία κυρία Κανέλλη η οποία οψίμως κάνει καριέρα ως δήθεν κομουνίστρια να αμφισβητεί την δική μου δημοκρατική πορεία και της οικογένειας μου. Η μήνυση μου δεν είναι κατά του ΚΚΕ. Αφορά το πρόσωπο που με βίλα στην Εκάλη πατώντας στην Βουλή μια φορά στα 1.000 χρόνια θέλει να μας υπαγορεύσει πως θα ασκούμε τα καθήκοντά μας. Δεν αφορά το ΚΚΕ η μήνυση μου. Αφορά την Κανέλλη που επιχείρησε να με ταυτίσει με τον Κασιδιάρη».

«Τα άτομα που μένουν σε βίλες δεν καταλαβαίνουν τα άτομα που παλεύουν για το δίκιο» είπε σε άλλο σημείο για να προσθέσει «Επιχείρησε να με ταυτίσει με Κασιδιάρη και Χρυσή Αυγή ενώ είναι γνωστό ότι όλη μου η πορεία κοινωνική δικηγορική φοιτητική και πολιτική ήταν απέναντι στους φασίστες. Δεν ανέχομαι μια Κανέλλη να αγιοποιείται επειδή είναι στο ΚΚΕ και να σπιλώνει εμένα».

Η αντιπαράθεση έκλεισε με νέα παρέμβαση της βουλευτού του ΚΚΕ: «η χυδαιότητα όταν εκτοξεύεται από χυδαίο ομιλητή πέφτει στο κενό ως κατηγορία. Όταν την εκτοξεύει η Κωνσταντοπούλου αυτή τη χυδαιότητα μετά τον Κασιδιάρη το θεωρώ ως 2ο παράσημο. Pro bono αναλαμβάνω να την υπερασπιστώ έναντι του ίδιου της του εαυτού. Το 1967 πήγαινα στην πρώτη Γυμνασίου. Αν αυτό σημαίνει μαθητική καριέρα στην Χούντα τι να πω».

Νωρίτερα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρθηκε και στην μήνυση που έχει καταθέσει εις βάρος της η πρώην υποψήφια με το κόμμα της Όλγα Δάλλα. Η μηνύτρια υποστηρίζει ότι με αντιθεσμική και αντιδημοκρατική πρακτική η Κωνσταντοπουλου την καρατόμησε από τις εκλογικές λίστες των εκλογών του Ιουνίου 2023 αν και στην πρώτη αναμέτρηση του Μαΐου είχε βγει πρώτη σε «σταυρούς» στον Νότιο τομέα της Αθήνας.

Η κυρία Κωνσταντοπούλου υπερασπίστηκε την απόφαση να «εκπαραθυρώσει» την υποψήφιά της από τα ψηφοδέλτια υποστηρίζοντας ότι «Οι αλλαγές στα ψηφοδέλτια είναι δικαίωμα και αρμοδιότητα του επικεφαλής. Το έκαναν όλα τα κόμματα στο παρελθόν». Παράλληλα υπαινίχθηκε ότι οι επιθέσεις που εκτοξεύει η κα Δάλλα εναντίον της έχουν οικονομικά κίνητρα.

“Το πρόσωπο αυτό μαζί με άλλα που υπαναχώρησαν χρησιμοποιήθηκαν από ΜΜΕ και πολιτικούς μου αντιπάλους για να κάνει την μεγαλύτερη εκστρατεία λάσπης. Δεν έχει υπάρξει άλλο κόμμα που έχει δεχθεί τέτοια επίθεση λάσπης με εργαλείο αυτή την κυρία η οποία προφανέστατα εξασφάλισε τους πόρους για να ασχολείται αποκλειστικά με αυτό” είπε. .

“Είναι ψευδής η μήνυση” επέμεινε για να πει σε άλλο σημείο “Δεν έχουν γεννηθεί ακόμα εκείνοι που θα με φέρουν σε δυσχερή θέση”. Η κα Κωνσταντοπούλου πάντως κάλεσε την εθνική αντιπροσωπεία να ψηφίσει υπέρ της άρσης της βουλευτικής της ασυλίας καθώς από θέση αρχής πιστεύει ότι οι βουλευτές δεν πρέπει να έχουν ειδικά προνόμια.

Πηγή: protothema.gr