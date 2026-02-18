MENOY

Νέα Αριστερά: Οι κτηνοτρόφοι σε καραντίνα δεν χρειάζονται δάνεια – Χρειάζονται άμεση κρατική στήριξη

Φωτογραφία: Intime
«Σε μια χρονιά που ο κτηνοτροφικός κόσμος δοκιμάζεται σκληρά από την ευλογιά και τις συνέπειες των περιοριστικών μέτρων, η κυβέρνηση επιλέγει για ακόμη μία φορά να μετακυλήσει το βάρος της κρίσης στους ίδιους τους παραγωγούς. Οι κτηνοτρόφοι που βρίσκονται σε καραντίνα, χωρίς δική τους υπαιτιότητα, αδυνατούν να βοσκήσουν τα ζώα τους και αναγκάζονται να προμηθεύονται ζωοτροφές σε αυξημένο κόστος, προκειμένου να διατηρήσουν το ζωικό τους κεφάλαιο», επισημαίνει η Νέα Αριστερά με αφορμή την ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς για παροχή κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού προς αιγοπροβατοτρόφους για την αγορά ζωοτροφών.

«Αντί το κράτος να αναλάβει την ευθύνη και να εξασφαλίσει την παροχή ζωοτροφών στους πληγέντες, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων και την επισιτιστική επάρκεια της χώρας, τους αφήνει να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο αδιέξοδα: Είτε να προσφύγουν σε τραπεζικό δανεισμό, επιβαρύνοντας περαιτέρω το ήδη πιεσμένο εισόδημά τους, είτε να παραβιάσουν τα περιοριστικά μέτρα για να βοσκήσουν τα κοπάδια τους, με κίνδυνο προστίμων και κυρώσεων», σημειώνει, τονίζοντας πως «η “λύση” του δανεισμού δεν είναι στήριξη-είναι μεταφορά του κόστους της κρίσης στους πιο αδύναμους».

«Οι παραγωγοί δεν ευθύνονται για την εμφάνιση της νόσου ούτε για τα μέτρα καραντίνας. Το κράτος οφείλει να καλύψει πλήρως το κόστος που προκύπτει από τις δικές του αποφάσεις και τις έκτακτες συνθήκες», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά και καλεί την κυβέρνηση:

  • Να προχωρήσει άμεσα σε δωρεάν διάθεση ζωοτροφών σε όλες τις κτηνοτροφικές μονάδες που τελούν υπό καραντίνα.
  • Να αποζημιώσει στο 100% το χαμένο εισόδημα των πληγέντων κτηνοτρόφων.
  • Να θεσπίσει μόνιμο μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων στον πρωτογενή τομέα, με δημόσια χρηματοδότηση.

«Ο πρωτογενής τομέας δεν μπορεί να επιβιώσει με δάνεια. Χρειάζεται ένα αναπτυξιακό κράτος που θα είναι σε θέση να χαράζει και να υλοποιεί μια εθνική στρατηγική για την αγροτική ανάπτυξη και που θα στηρίζει έμπρακτα όσους κρατούν ζωντανή την ύπαιθρο και την παραγωγή της χώρας», καταλήγει.

Νέα Αριστερά

