ΝΔ: Ο Δημήτρης Σταμάτης υπηρέτησε την Πατρίδα και την Παράταξη με αφοσίωση, μαχητικότητα, ήθος και εντιμότητα

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη τον πρώην Βουλευτή και Υπουργό Δημήτρη Σταμάτη», αναφέρει σε συλλυπητήρια δήλωσή της η ΝΔ.

«Ο Δημήτρης Σταμάτης υπηρέτησε την Πατρίδα και την Παράταξη με αφοσίωση, μαχητικότητα, ήθος και εντιμότητα και άφησε έντονο το αποτύπωμά του στη δημόσια ζωή» αναφέρεται στην ανακοίνωση του Γρ. Τύπου της Νέας Δημοκρατίας για την απώλεια του Δημήτρη Σταμάτη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα σε ηλικία 75 ετών.

Ο Δημήτρης Σταμάτης, γεννήθηκε το 1950 στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε στη Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ασκούσε ενεργά το επάγγελμα του δικηγόρου.

Από το 1985 έως και το 1993 διατέλεσε Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης και επανεξελέγη Βουλευτής Επικρατείας την τετραετία 2015-2019. Από το 2012 έως το 2015 ήταν Υπουργός Επικρατείας στην Κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά. Διατέλεσε επίσης Γενικός Γραμματέας του πρώην Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ο Δημήτρης Σταμάτης υπηρέτησε την Πατρίδα και την Παράταξη με αφοσίωση, μαχητικότητα, ήθος και εντιμότητα και άφησε έντονο το αποτύπωμά του στη δημόσια ζωή.

Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Νέα Δημοκρατία

