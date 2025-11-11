Ν. Ρωμανός για Σαμαρά: Η κριτική για πασοκοποίηση της ΝΔ έχει ακουστεί και από Λατινοπούλου

Να μην σχολιάσει όλα όσα ανέφερε ο Αντώνης Σαμαράς κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη επέλεξε ο διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, επισημαίνοντας πως «εγώ σταθερά δεν σχολιάζω τις δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού και πριν την έξοδό του από τη ΝΔ και μετά».

«Γίνεται συζήτηση για κάποια από τα επιχειρήματα αυτά, τα οποία όμως δεν τα έχουμε ακούσει μόνο από τον κ. Σαμαρά. Για παράδειγμα, τα ζητήματα που αφορούν την υποτιθέμενη πασοκοποίηση ή κεντρώα διεύρυνση της ΝΔ και την κριτική γύρω από αυτά, είναι κάτι που έχουμε ακούσει και από την κ. Λατινοπούλου και από άλλους», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Ρωμανός.

Ερωτηθείς αν κάνουν την ίδια κριτική ο πρώην πρωθυπουργός και η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, ο ίδιος σημείωσε:

«Ως επιχείρημα ή ως κριτική το ότι η ΝΔ κάνει στροφή μακριά από τις αρχές και τις αξίες της είναι κάτι που ακούγεται στον δημόσιο διάλογο, δεν το ακούμε πρώτη φορά. Επί της ουσίας λοιπόν σε αυτήν την κριτική είναι πολύ συγκεκριμένη η απάντηση: η ΝΔ είναι το κόμμα που ακριβώς στην ίδια λογική είχε κινηθεί και επί Κωνσταντίνου Καραμανλή και είχε ασκηθεί και τότε κριτική. Και επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη είχε ασκηθεί αυτή η κριτική και επί Κώστα Καραμανλή. Η ΝΔ ουσιαστικά πρεσβεύει ακριβώς αυτήν τη διεύρυνση στελεχών, η οποία όμως σε αποτύπωμα πολιτικής είναι στον πυρήνα των αρχών και των αξιών της ΝΔ».

«Για παράδειγμα, τα μη κρατικά πανεπιστήμια είναι κάτι που η ΝΔ το λέει όσο θυμάμαι τον εαυτό μου. Πράξη το έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, δεν νομίζω ότι αυτό είναι απομάκρυνση από τις αρχές και τις αξίες της ΝΔ. Το ότι για πρώτη φορά φέτος άνοιξαν τα πανεπιστήμια χωρίς καταλήψεις δεν θα έπρεπε να είναι πολιτική μόνο της ΝΔ, αλλά της κοινής λογικής».

Ως προς την κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση για τα εθνικά θέματα, ο διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού χαρακτήρισε την προηγούμενη εβδομάδα με τις εξελίξεις στα ενεργειακά ως την καλύτερη απάντηση. «Όλα αυτά δεν ήρθαν με μαγικό ραβδί, αλλά σε συνέχεια πραγμάτων που έγιναν από το 2019, όπως ΑΟΖ με Ιταλία, επέκταση χωρικών υδάτων στο Ιόνιο, F35, F16, Belharra».