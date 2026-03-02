MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα συμπαράστασης της Βουλής των Ελλήνων προς την Κύπρο – Επικοινωνία Κακλαμάνη με Δημητρίου

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Τη συμπαράστασή του προς την Κύπρο εξέφρασε τηλεφωνικά ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, στην ομόλογό του πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αννίτα Δημητρίου.

Σύμφωνα με το newsit.gr, ο Νικήτας Κακλαμάνης υπογράμμισε ότι, εφόσον οι εξελίξεις το απαιτήσουν -“εύχομαι να μη χρειαστεί” όπως ανέφερε- προτίθεται να μεταβεί και ο ίδιος στην Κύπρο, προκειμένου να δηλώσει επιτόπου την αμέριστη συμπαράσταση της Ελλάδας στον κυπριακό λαό. Από την πλευρά της, η Αννίτα Δημητρίου τον ενημέρωσε ότι αύριο, Τρίτη 3 Μαρτίου 2026, θα μεταφέρει και επισήμως στο κυπριακό Κοινοβούλιο το μήνυμα στήριξης της Βουλής των Ελλήνων.

Στο μεταξύ, στη Λευκωσία μεταβαίνει αύριο, Τρίτη 3 Μαρτίου 2026, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη.

Όπως ανακοινώθηκε, ο Νίκος Δένδιας θα γίνει δεκτός από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα έχει συνεργασία με τον Κύπριο ομόλογό του Βασίλη Πάλμα, με αντικείμενο τον συντονισμό ενεργειών και τα σενάρια διαχείρισης σε περίπτωση περαιτέρω αποσταθεροποίησης.

Κύπρος Νικήτας Κακλαμάνης

