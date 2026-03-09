Μέσα στην εβδομάδα παρεμβάσεις της κυβέρνησης για φαινόμενα αισχροκέρδειας – Όσα συζήτησαν στην σύσκεψη στο Μαξίμου

Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 20:00 η νέα σύσκεψη στο μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με το στενό επιτελείο της κυβέρνησης, όπου εξετάστηκαν πιθανά σενάρια μέτρων στήριξης με φόντο τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή.

Η σύσκεψη έγινε με την επιστροφή του πρωθυπουργού από την Κύπρο.

Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν ο αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ενώ από τις Βρυξέλλες και το Eurogroup συνδέθηκε ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς.

Σύμφωνα με το protothema.gr, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε τις εισηγήσεις των συναρμόδιων υπουργών Ανάπτυξης και Ενέργειας. Ωστόσο, δεν ελήφθη κάποια απόφαση, δεδομένου ότι αύριο ο πρωθυπουργός θα λείπει στο Παρίσι. Οι τελικές αποφάσεις της κυβέρνησης με τις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας στην αγορά, θα οριστικοποιηθούν εντός της εβδομάδας και θα ανακοινωθούν στη συνέχεια.

Στο τραπέζι βρέθηκαν άμεσα μέτρα στήριξης της κοινωνίας, με το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για την αγορά των καυσίμων και τα σούπερ μάρκετ, να θεωρείται αυτή την ώρα το κεντρικό σενάριο.

Κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι πρέπει να κρατηθούν και «εφεδρείες» για το σενάριο της παράτασης της πολεμικής σύρραξης.

Σε κάθε περίπτωση, κυβερνητικά στελέχη ξεκαθαρίζουν ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία και δεν θα επιτρέψει φαινόμενα αισχροκέρδειας. Πάντως, αναγνωρίζεται από κυβερνητικά στελέχη ότι ήδη παρατηρούνται αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων που μπορεί να μεταφραστούν σε νέο πληθωριστικό σπιράλ, εφόσον υπάρξει παράταση της σύγκρουσης.