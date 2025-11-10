MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με τις Γενικές Προξένους Ρουμανίας και Αλβανίας στη Θεσσαλονίκη συναντήθηκε ο Κωνσταντίνος Γκιουλέκας

|
THESTIVAL TEAM

Δύο διαδοχικές συναντήσεις με την Γενική Πρόξενο της Ρουμανίας στη Θεσσαλονίκη και πρώην Ευρωπαία Επίτροπο για την Περιφερειακή Πολιτική κα. Corina Creţu και με την Γενική Πρόξενο της Αλβανίας στη Θεσσαλονίκη κα. Erida Dobrushi είχε σήμερα, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025, στο Διοικητήριο ο Υφυπουργός Εσωτερικών με αρμοδιότητες Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας.

Αντικείμενο των συζητήσεων με τις δυο Γενικές Προξένους των γειτονικών βαλκανικών χωρών ήταν οι προοπτικές συνεργασίας που διαμορφώνονται στην περιοχή.

Ειδικότερα όσον αφορά στη Ρουμανία, ο Υφυπουργός Εσωτερικών επισήμανε τις πολύ στενές οικονομικές-εμπορικές σχέσεις των δυο χωρών, όπως επίσης και την ελληνική κοινότητα της Ρουμανίας που αριθμεί πάνω από 20.000 άτομα πέραν των επιχειρηματιών και φοιτητών που διαβιούν στη γειτονική χώρα.

Όσον αφορά στην Αλβανία ο κ. Γκιουλέκας τόνισε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει την πορεία των Δυτικών Βαλκανίων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση με τις σαφείς θέσεις που έχει διατυπώσει η χώρα μας, σημειώνοντας ότι αυτό που αποτελεί «γέφυρα» μεταξύ των δυο κρατών είναι η ελληνική μειονότητα.

Κωνσταντίνος Γκιουλέκας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΑΙΡΟΣ 6 ώρες πριν

Πάτρα: Ισχυρή ανεμοθύελλα σάρωσε το κέντρο της πόλης, έσπασαν τζαμαρίες και έπεσαν δέντρα – Δείτε φωτογραφίες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 12 ώρες πριν

Υποψήφιος στις δικηγορικές εκλογές έκανε σποτ με γυναίκα να κάνει χρήση κοκαΐνης – Παραιτήθηκε μετά τον σάλο

ΔΙΕΘΝΗ 59 λεπτά πριν

Σοκ στο τουρκικό ποδόσφαιρο: 1024 ποδοσφαιριστές κατηγορούνται για στοιχηματικό σκάνδαλο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Συναγερμός στις Αρχές για εξαφάνιση 14χρονου από χώρο φιλοξενίας στον Άλιμο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 24 ώρες πριν

Λουτσέσκου: “Χάσαμε μόνοι μας το ματς, ελπίζω ο τραυματισμός του Κωνσταντέλια να μην είναι σοβαρός”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11 ώρες πριν

Πέθανε ο σκηνοθέτης και ηθοποιός Νίκος Ζερβόπουλος