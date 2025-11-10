Με τις Γενικές Προξένους Ρουμανίας και Αλβανίας στη Θεσσαλονίκη συναντήθηκε ο Κωνσταντίνος Γκιουλέκας

Δύο διαδοχικές συναντήσεις με την Γενική Πρόξενο της Ρουμανίας στη Θεσσαλονίκη και πρώην Ευρωπαία Επίτροπο για την Περιφερειακή Πολιτική κα. Corina Creţu και με την Γενική Πρόξενο της Αλβανίας στη Θεσσαλονίκη κα. Erida Dobrushi είχε σήμερα, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025, στο Διοικητήριο ο Υφυπουργός Εσωτερικών με αρμοδιότητες Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας.

Αντικείμενο των συζητήσεων με τις δυο Γενικές Προξένους των γειτονικών βαλκανικών χωρών ήταν οι προοπτικές συνεργασίας που διαμορφώνονται στην περιοχή.

Ειδικότερα όσον αφορά στη Ρουμανία, ο Υφυπουργός Εσωτερικών επισήμανε τις πολύ στενές οικονομικές-εμπορικές σχέσεις των δυο χωρών, όπως επίσης και την ελληνική κοινότητα της Ρουμανίας που αριθμεί πάνω από 20.000 άτομα πέραν των επιχειρηματιών και φοιτητών που διαβιούν στη γειτονική χώρα.

Όσον αφορά στην Αλβανία ο κ. Γκιουλέκας τόνισε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει την πορεία των Δυτικών Βαλκανίων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση με τις σαφείς θέσεις που έχει διατυπώσει η χώρα μας, σημειώνοντας ότι αυτό που αποτελεί «γέφυρα» μεταξύ των δυο κρατών είναι η ελληνική μειονότητα.