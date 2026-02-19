Μαρινάκης: Νοσηρές μειοψηφίες που δεν εκπροσωπούν τους υγειονομικούς προκάλεσαν τα επεισόδια στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας

Νοσηρές μειοψηφίες χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Παύλος Μαρινάκης τους συνδικαλιστές που μετείχαν στα επεισόδια στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

«Τα επεισόδια προκλήθηκαν από συνδικαλιστές του κόμματος ΑΝΤΑΡΣΥΑ, νοσηρές μειοψηφίες που δεν εκπροσωπούν τον κλάδο των υγειονομικών. Πάνε εκεί με μόνο στόχο την μπαχαλοποίηση και την προβοκάτσια», ανέφερε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Όπως είπε, «αυτά πεισμώνουν την κυβέρνηση για ακόμη καλύτερα νοσοκομεία. Δεν έχει γίνει παράδεισος το ΕΣΥ, αλλά οι πολίτες βλέπουν βελτίωση. Η δράση προκαλεί την αντίδραση του νόμου».

Ερωτηθείς για την υπόθεση του ΟΠΕΚΑ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναρωτήθηκε τι θα γινόταν αν η πρωταγωνίστρια της υπόθεσης, που διερευνάται, ήταν σημαίνον στέλεχος της ΝΔ με κεντρικό ρόλο. «Πώς θα προσπαθούσαν ένα πρόσωπο να το συνδέσουν με ένα κόμμα. Εμείς ούτε στην περίπτωση του κ. Παναγόπουλου, ούτε στην περίπτωση της συγκεκριμένης κυρίας δεν πρόκειται να ταυτίσουμε ένα κόμμα. Αυτές οι ιστορίες είναι η καλύτερη ευκαιρία για να αποτελέσουν ένα μάθημα για το πώς δεν πρέπει να στοχοποιείται ένα κόμμα», πρόσθεσε.

Δουλειά των κυβερνήσεων, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είναι να έχουν την πολιτική βούληση και να λειτουργούν οι μηχανισμοί ώστε όλες οι υποθέσεις διαφθοράς να οδηγούνται στη δικαιοσύνη. «Για κάθε περίπτωση ΟΠΕΚΕΠΕ, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που το “νομιμότητα παντού” εφαρμόστηκε και θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται. Ο δρόμος είναι οι αρμόδιες αρχές και η δικαιοσύνη», συνέχισε. «Για μένα ο τρόπος που λειτουργούν οι αρχές στο ζήτημα της νομιμότητας είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο πρέπει να χτίσουμε τα επόμενα χρόνια», συμπλήρωσε. Για την έρευνα του ΟΠΕΚΑ και αν συνεχίζεται, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι είναι θα συνεχιστεί μέχρι να ερευνηθούν όλες οι επιμέρους πτυχές της.

«Είναι φως φανάρι ποιο κόμμα έχει μεταλλαχθεί»

Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτη Τσουκαλά για τη συνέντευξη του Γιάννη Στουρνάρα στην «Ομάδα Αλήθειας», ο κ. Μαρινάκης εγκάλεσε τη Χαριλάου Τρικούπη για μετάλλαξη και ανέφερε ότι «είναι φως φανάρι ποιο κόμμα έχει μεταλλαχθεί, εμείς δεν πιστεύουμε ούτε στο: ”Λεφτά υπάρχουν, ούτε στο δώσ’ τα όλα”».

Για τις φωτογραφίες με τους 200 εκτελεσθέντες στο Σκοπευτήριο Καισαριανής, παρέπεμψε στο αρμόδιο υπουργείο σε συνεργασία με τη Βουλή. Έμφαση έδωσε ο κ. Μαρινάκης στο ότι οι φωτογραφίες ανήκουν σε όλους τους Έλληνες και όχι σε ένα κόμμα.

Για την κόντρα Άδωνι – Παπαχλιμίντζου

Ερωτηθείς για την κόντρα του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη με τον δημοσιογράφο της ΕΡΤ Κώστα Παπαχλιμίντζο για τα όσα συμβαίνουν με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε: «Η πρόοδος σε ζητήματα ελευθερίας του Τύπου ήταν θεαματική. Ο δημοσιογράφος μπορεί να ρωτάει ό,τι θέλει, όπως θέλει. Αυτό ήταν επισήμανση, όχι φίμωση δημοσιογράφου και απόπειρα “αρχισυνταξίας”. Εγώ να δεχθώ ότι έγινε με μεγαλύτερη ένταση, γιατί εκείνη την ώρα ο κ. Γεωργιάδης αμύνθηκε. Αφήνοντας στην άκρη τον τόνο και την ένταση, είναι πάρα πολύ επικίνδυνος δρόμος ο δρόμος της εξίσωσης του θύτη με το θύμα. Συμφωνώ με τον κ. Γεωργιάδη στο εξής που είναι και η ουσία και δεν έχει να κάνει με τον κ. Παπαχλιμίντζο που κάνει πολύ καλά τη δουλεία του».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι «δεν τσακώνονται με την Κωνσταντοπούλου. Η κα Κωνσταντοπούλου τον πρόσβαλε χυδαία με επαναλαμβανόμενο τρόπο και απίστευτους χαρακτηρισμούς και ο κ. Γεωργιάδης υπερασπίστηκε τον εαυτό του. Αν αυτό είναι «τσακώνονται» τότε ξεπλένουν το θύτη. Λένε μην ασχολείσαι με την κάθε Κωνσταντοπούλου. Αλλά με τέτοιες προσεγγίσεις η άνω και η κάτω πλατεία ήρθαν στην εξουσία. Είναι καθήκον κάθε ανθρώπου να υπερασπίζεται τον εαυτό του. Ο κ. Γεωργιάδης έχει οικογένεια, παιδιά, φίλους, είναι δυνατόν να ακούν τέτοιους χαρακτηρισμούς; Έχει δικαίωμα και καθήκον να αντιδράσει».