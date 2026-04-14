Μαρινάκης για το πτυχίο Λαζαρίδη: Δεν υπάρχει ζήτημα παραμονής του στην κυβέρνηση, ας σταματήσει η ανθρωποφαγία

«Για τον κ. Λαζαρίδη δεν υπάρχει ζήτημα παραμονή του στην κυβέρνηση. Αυτό γνωρίζω, αυτό λέω». απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για το θέμα του πτυχίου του Μακάριου Λαζαρίδη.

Σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Blue Sky και στην εκπομπή «Παρεμβάσεις» με τον Αντώνη Λιάρο, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ τόνισε: «Αν υπηρεσιακά έγινε σωστά η διαδικασία της πρόσληψης, εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω τι έγινε το 2007. Δεν προσκόμισε ψευδή ή παραποιημένο τίτλο σπουδών. Μπορούσε να είναι συνεργάτης της τότε υπουργού με ή χωρίς αυτόν τον τίτλο σπουδών».

Ο κ. Μαρινάκης αρχικά έκανε λόγο για «αντιπολίτευση της απελπισίας» που ψάχνει θέματα γιατί «δεν μπορούν να παράξουν οι ίδιοι πολιτική». Επί της ουσίας του θέματος Λαζαρίδη είπε: «Ξεκίνησαν να λένε δεν έχει πτυχίο αρχικά. τον είχε τελικά το πτυχίο. Αυτό που έγραφε τον τίτλο σπουδών, αυτό εμφάνισε. Αφού δεν τους βγήκε πήγαν στο 2007, 19 χρόνια πίσω, οπότε δεν μπορεί να γίνει καν ποινική διερεύνηση του θέματος. Οπότε ακόμη και αν υπήρχε θέμα – δεν λέω ότι υπάρχει – δεν μπορεί ούτε ο ίδιος να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Μπορούσε το 2007 να προσληφθεί ως μετακλητός συνεργάτης χωρίς πτυχίο; Μπορούσε. Προσκόμισε κάποιο πλαστό; Πλαστογράφησε κάτι; Όχι. Προφανώς μπορούσε να προσληφθεί. Από τους υπηρεσιακούς τώρα, εάν ακολούθησαν την διαδικασία που έπρεπε να ακολουθήσουν δεν μπορώ να το γνωρίζω. Γνωρίζω ότι είχε αυτό το πτυχίο, μπορούσε να δουλέψει το 2007» είπε ο κ. Μαρινάκης. Για να καταλήξει: «Ακούσαμε την αντιπολίτευση, ακούσαμε τον κ. Λαζαρίδη, ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του, ας σταματήσει η ανθρωποφαγία Ας κρίνει η κοινωνία τον κ. Λαζαρίδη και τον κάθε κ. Λαζαρίδη.»

Ο Λαζαρίδης έδειξε το πτυχίο του on air

Υπενθυμίζεται ότι το θέμα ανακίνησε η αντιπολίτευση (αρχικά ο Παύλος Πολάκης και εν συνεχεία ο ΣΥΡΙΖΑ συνολικά, ο Στέφανος Κασσελάκης και το ΠΑΣΟΚ), που κατηγορεί τον κ. Λαζαρίδη ότι με μη αναγνωρισμένο πτυχίο, έλαβε θέση επιστημονικού συνεργάτη στο υπουργείο Παιδείας το 2007 και κακώς αμείφθηκε. Η αντιπολίτευση επιμένει να ζητά την αποπομπή του.

Ο ίδιος ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έδειξε σήμερα στην κάμερα το εν λόγω πτυχίο που πήρε το 1992 από το The College of Southeastern Europe. «Με βάση το πιο χαλαρό πλαίσιο του νόμου 2190/1994 υπήρχαν περιπτώσεις που άτομα χωρίς τυπικά ακαδημαϊκά προσόντα διορίζονταν ως μετακλητοί και στο ΦΕΚ εμφανίζονταν με τίτλους ειδικός επιστήμονας» είπε ο κ. Λαζαρίδης μιλώντας στο ΟΡΕΝ.

Υποστήριξε δε ότι «το 2007 μπορούσες να εργαστείς ως μετακλητός υπάλληλος ακόμα και με αυτή τη βεβαίωση σπουδών παρά το ότι δεν ήταν αναγνωρισμένη. Διότι οι μετακλητοί διορίζονται με πολιτική επιλογή του υπουργού του βουλευτή δεν περνούν από ΑΣΕΠ και κατά συνέπεια δεν προβλέπεται τυπικός έλεγχος προσόντων όπως για κάποιον μόνιμο υπάλληλο».

Τέλος ο κ. Λαζαρίδης είπε πως «η αντιπολίτευση με έχει στοχοποιήσει επειδή έχω δώσει πολλές μάχες εναντίον τους. Θα πάω στην αρχή ξεπλύματος μαύρου χρήματος κατά του Πολάκη να μας πει από πού τα βρήκε ως δήμαρχος» και κατέληξε: «Δεν σκέφθηκα να παραιτηθώ γιατί είμαι πολύ καθαρός, δεν θα κάνω το χατίρι σε κανέναν του ποινικού δικαίου όπως ο Κασσελάκης και ο Πολάκης».