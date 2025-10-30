MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λατινοπούλου: Όσοι υψώνουν σημαίες της Παλαιστίνης έχουν αλλεργία στην Ελληνική, είναι σαν τους βρικόλακες που τους πετάς αγιασμό όταν τη βλέπουν

|
THESTIVAL TEAM

Δριμεία κριτική σε όσους υψώνουν σημαίες «υπέρ της Χαμάς», αναφερόμενη στις σημαίες της Παλαιστίνης, άσκησε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, λέγοντας, μεταξύ άλλων, ότι «κάνουν σαν τους βρικόλακες που τους πετάς αγιασμό όταν βλέπουν την ελληνική σημαία».

Παράλληλα καταφέρθηκε εκ νέου κατά των εκπαιδευτικών που, όπως είπε στον ΣΚΑΪ, θέλουν κατάργηση των εθνικών εορτών χαρακτηρίζοντας τους «ασθένεια» που πρέπει «να την κόβεις από την αρχή γιατί αν πολλαπλασιαστεί καήκαμε».

Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής υποστήριξε ότι «είμαστε έρμαιο της Αριστέρας, ο Ρουβικώνας κάνει ό,τι θέλει, οι αριστεροί και οι ακροαριστεροι βάζουν σημαίες της Παλαιστίνης στην Ακρόπολη, οι μετανάστες γκετοποιούν τις γειτονιές. Αυτοί το μόνο που κάνουν είναι να παραβιάζουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες μας».

«Μέσα στην Ελλάδα είμαστε Έλληνες και μια είναι η σημαία και όποιου δεν του αρέσει να πάει στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν» πρόσθεσε στο πλαίσιο αυτό η κυρία Λατινοπούλου.

Επέμεινε, δε, ότι «θα έπρεπε να απολυθούν» οι εκπαιδευτικοί που ζητούν κατάργηση των εθνικών εορτών λέγοντας «δεν μπορείς να μην σέβεσαι τη σημαία και να λες να καταργηθούν οι εθνικές εορτές. Αυτός ονομάζεται εκπαιδευτικός και του εμπιστεύονται οι γονείς με τα παιδιά τους; Είδαμε εκπαιδευτικό να λέει τη σημαία σεντόνι. Αυτά τα κόβεις από την αρχή. Δεν θα περιμένεις να πολλαπλασιαστεί η ασθένεια, αν συμβεί καήκαμε».

Κατηγορώντας το ΚΚΕ για τη στάση του στον Β Παγκόσμιο Πόλεμο είπε, τέλος, ότι «τα σχολεία μας δεν θα γίνουν φυτώρια των κομμουνιστικών θεωριών και δεν θα γίνονται παιδομαζώματα», ενώ επέμεινε «θα ξαναπώ “Ζήτω η Ελλάδα, το Έθνος, ο Μεταξάς”, τι να πω “Ζήτω το ΕΑΜ”;».

Αφροδίτη Λατινοπούλου

