Λατινοπούλου: Να απολυθούν τα “σκουπίδια” εκπαιδευτικοί που λένε να καταργηθούν οι εθνικές εορτές

THESTIVAL TEAM

Σε μια σοβαρή καταγγελία προχώρησε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, σχετικά με τον εορτασμό των εθνικών επετείων. Μιλώντας σε εκπομπή του Action24 την παραμονή της 28ης Οκτωβρίου η κυρία Λατινοπούλου ανέφερε ότι υπάρχουν εκπαιδευτικοί που λένε να καταργηθούν οι εθνικές εορτές. Τους αποκάλεσε σκουπίδια και τόνισε ότι πρέπει να απολυθούν.

Η κυρία Λατινοπούλου είπε χαρακτηριστικά: “Δεν είναι δυνατόν να βλέπουμε εκπαιδευτικούς να βάλουν εναντίον της πατρίδας και εθνικών εορτών, εκπαιδευτικοί που πληρώνονται από τους φόρους μας και να λένε ότι πρέπει να καταργηθούν οι εθνικές εορτές. Όσοι και να ήταν θα πρέπει να απολυθούν, αυτό είναι ευθύνη του κράτους. Και μάλιστα έχουν το θράσος να το κάνουν όχι μόνο μέσα στις αίθουσες αλλά να το ανεβάζουν και στα social media”.

“Μήπως το πάτε πολύ δεξιά” την ρώτησε ο δημοσιογράφος. “Έπρεπε να απολυθούν, σκούπα σε αυτά τα σκουπίδια που προσβάλουν τη μνήμη των ηρώων μας. Εγώ είμαι Έλληνίδα και ως Ελληνίδα μιλώ» κατέληξε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής.

